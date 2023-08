Xiaomi présente officiellement son nouveau smartphone pliant MIX Fold 3 mais uniquement pour la Chine

Afin de proposer une gamme complète de smartphones pliants sur le format d’un appareil qui s’ouvre comme un livre et pour mieux concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold5 qui vient d’être officialisé par la marque sud-coréenne, comme prévu, Xiaomi a officiellement présenté le MIX Fold 3 qui vient logiquement succéder au MIX Fold 2. Il est uniquement commercialisé en Chine et ne sera pas disponible en France, malheureusement. Toutefois, il est toujours intéressant de voir ce dont est capable la firme chinoise, en vue, peut-être un jour qu’elle commercialise ses modèles pliants chez nous.

Un mobile pliant très fin avec des écrans très qualitatifs

Le smartphone pliant Xiaomi MIX Fold 3 est décliné en trois finitions : noire, dorée avec des éléments en verre et en fibre composite.

Cette dernière (à gauche sur la photo ci-dessus) propose une finesse de 10,86 mm fermé et de seulement 5,26 mm ouvert. Il pèse 255 grammes contre 259 grammes pour la finition en verre qui a la même épaisseur une fois ouverte mais propose 10,96 mm lorsqu’il est fermé. La charnière du MIX Fold 3 serait capable de résister à plus de 500 000 manipulations et profite d’une certification TÜV Rheinland, pour cela. Il est doté d’un écran externe AMOLED qui fait 6,56 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2520 pixels supportant le format HDR10+ ainsi que le format Dolby Vision. Il bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et pourrait monter jusqu’à 1600 cd/m² pour sa luminosité, selon la marque. En outre, il est protégé avec la technologie la plus robuste à ce jour, Corning Gorilla Glass Victus 2. L’écran interne fait 8 pouces lorsqu’il est totalement déployé. Il est également compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec la technologie LTPO.

Chargement sans fil au programme et une configuration photo des plus musclées

Le Xiaomi MIX Fold 3 est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5X et 256, 512 ou 1 To d’espace de stockage au format UFS 4.0, soit les formats les plus véloces du moment pour des performances accrues. Il fonctionne grâce à deux unités de batterie pour un total de 4800 mAh supportant la charge filaire à 67 watts et 50 watts sans fil. On peut compter sur la présence de deux haut-parleurs pour un son stéréo ainsi qu’une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos.

Enfin, pour les photos, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX800 avec une stabilisation optique pour limiter les bougés. Il y a également un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels pour équivalent à 75 mm et un périscope équivalent à 115 mm de 10 mégapixels. La caméra à selfie est de 20 mégapixels installée derrière un poinçon au niveau de l’écran externe. Le mobile est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle MIUI Fold 14, spécialement étudiée pour profiter de toute la largeur de l’écran interne.

Uniquement disponible pour le marché chinois, le Xiaomi MIX Fold 3 a été annoncé à un prix équivalent à 1135 € HT pour la version 12+256 Go, de 1260 € HT pour la configuration 16+512 Go et de 1390 € HT pour la version 16 Go+1 To.