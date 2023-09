Nouvelle rumeur sur les prix des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, en contradiction avec la précédente

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont actuellement disponibles ainsi que le Pixel 7a et la marque a proposé, lors de leur sortie respective, des tarifs « relativement contenus » au regard de la tendance inflationniste qui commençait à être significative. Il semble que leurs successeurs pourraient être un peu plus chers. Rappelons que le Pixel 7 a été annoncé à un prix de 649 € pour la version de 128 Go lors de sa sortie et que le Pixel 7 Pro était proposé à un tarif de 899 €, aussi avec 128 Go de mémoire interne. Précédemment, des rumeurs laissaient entendre que le Pixel 8 de 128 Go serait proposé à 874 € alors que la version Pro, aussi avec 128 Go pourrait être disponible à 1235 €. Cela représente des hausses très importantes.

Des prix anormalement précis

Toutefois, si on détaille les prix, que nous avons d’ailleurs arrondis à l’euro, mais donnés avec des centimes, on peut douter de leur véracité. En effet, il est extrêmement rare, voire jamais arrivé encore qu’un fabricant de mobiles, et plus particulièrement de produits électroniques grand public, annonce des « prix avec des virgules » sauf pour mettre 0,99 centime.

Une nouvelle fuite est récemment apparue sur la toile pour indiquer des prix beaucoup plus crédibles. Si on en croit cette source, le smartphone Google Pixel 8 avec 128 Go de mémoire interne serait annoncé à un prix de 799 €. Il faudrait compter sur un prix de 859 € pour avec 256 Go d’espace de stockage. Pour la version Pro, la configuration embarquant 128 Go serait disponible à 1099 € tandis que la version de 256 Go pourrait être proposée à 1159 € et qu’il faudrait compter sur un tarif de 1299 € pour le Pixel 8 Pro avec 512 Go de mémoire interne.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont attendus pour le début du mois prochain avec une commercialisation dans la foulée des annonces, le 4 octobre, précisément.