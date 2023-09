Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro : caractéristiques, date de sortie, prix... Toutes les dernières rumeurs sur les nouveaux flagships de Google

Juste un an après les Google Pixel 7, s’apprête en toute vraisemblance à lancer les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme. Et bien qu’ils soient encore dans les tuyaux, on en sait déjà beaucoup à leur sujet. Dans cet article, on vous fait le point des rumeurs et des fuites les plus crédibles pour vous donner un avant-goût de ce que nous réserve la firme de Mountain View.

Google Pixel 8 Series : on garde les mêmes codes esthétiques

Selon les différentes infos et fuites disponibles à ce jour, Google aurait adopté une approche de continuité pour le design de ses prochains modèles de la série Pixel 8. Le format horizontal des caméras, qui donne une personnalité unique aux smartphones du géant américain, serait donc conservé. Toutefois, de nouvelles teintes pourraient faire leur apparition et le matériau du dos pourrait adopter une finition mate, moins sujette aux traces de doigts. Des informations sur les couleurs, capteur de température... ont d'ailleurs été dévoilé par erreur.

Quelques changements du côté des écrans

Les modèles précédents, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, se distinguaient par leur taille, le premier étant relativement compact avec un écran de 6,3 pouces, tandis que le second optait pour un grand format avec une dalle de 6,7 pouces. D'après certaines sources, Google pourrait accentuer cette différence en réduisant encore plus la taille de l'écran du Pixel 8, qui serait comprise entre 6,1 et 6,2 pouces. Cependant, la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz du premier modèle semble un peu modeste à l'heure actuelle.

Quant au Pixel 8 Pro, il devrait conserver le même écran que son prédécesseur : 6,7 pouces avec la même résolution définition (1440 x 3120 pixels). La technologie LTPO sera sans doute au rendez-vous, permettant de faire osciller dynamiquement le taux de résolution de 10 à 120 Hz.

Tensor 3 : à quelles performances s’attendre sur les Google Pixel 8 ?

Sur le plan des performances, les nouveaux Pixel 8 seront sans doute équipé du Tensor 3, un processeur "maison" qui serait en réalité un Exynos 2300 de Samsung revu et corrigé. Elle comprendrait un cœur très hautes performances Cortex-X3 (3,09 GHz), quatre cœurs hautes performances ARM Cortex-A715 (2,65 GHz) et quatre cœurs haute efficacité ARM Cortex-A510 (2,10 GHz). L'autonomie devrait donc être légèrement supérieure avec des capacités de batterie allant de 4485 mAh pour le Pixel 8 à 4950 mAh pour le Pixel 8 Pro.

Photo et vidéo toujours au top ?

Les Pixel sont connus pour leurs excellentes aptitudes en photographie. Les Pixel 8 devraient donc continuer à élever la barre dans ce domaine. On attend notamment des améliorations significatives dans le domaine de la capture HDR, avec l'adoption d'un nouveau type de capture HDR dite "échelonnée". Par ailleurs, une quatrième optique serait ajoutée à l'arrière du Pixel 8 Pro, ce qui pourrait être un capteur de température.

Prix et date de sortie

La question du prix reste assez floue, bien que de récentes rumeurs suggèrent une augmentation significative par rapport aux modèles précédents.

Le Pixel 8 avec 128 Go de stockage serait commercialisé à partir de 874 euros TTC en Europe, tandis que la version 256 Go monterait jusqu'à 949 euros.

Le Pixel 8 Pro, quant à lui, aurait un prix de départ de 1235 euros pour la version 128 Go et atteindrait 1309 euros pour la version 256 Go. En comparaison, le Pixel 7 avait été lancé à 649 euros pour la version 128 Go et le Pixel 7 Pro à 899 euros.

Ces tarifs, bien que basés sur des rumeurs, semblent indiquer une hausse significative par rapport aux prix de lancement des modèles précédents. Il est toutefois important de noter que Google a surpris tout le monde en 2022 en maintenant les prix de ses Pixel 7 et 7 Pro à 650 et 900 euros respectivement, conservant ainsi une tarification compétitive. Il reste à voir si Google suivra la même stratégie pour ses Pixel 8 et 8 Pro.

Ce qu’on retient

Bien que ces informations soient basées sur des rumeurs et des fuites, elles donnent une idée assez précise de ce que Google pourrait nous réserver pour ses prochains smartphones Pixel 8. Un design continu, des améliorations en photo et vidéo, une puce maison de nouvelle génération et une augmentation possible des prix sont autant d'éléments à prendre en compte. Cependant, il faudra attendre l'annonce officielle de Google pour confirmer ces détails.

Bien sûr, toutes ces informations sont à prendre avec prudence car elles ne sont pas encore officielles. D'ici l'annonce officielle de Google, prévue pour le 4 octobre 2023, d'autres fuites et rumeurs pourraient venir compléter ou modifier ce portrait. Restez donc connectés pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur les Smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.