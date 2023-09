Voici les deux meilleurs forfaits mobile 5G du moment dès 5€ par mois avec les promos La Poste Mobile et Lyca Mobile

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile 5G à prix réduit ? Découvrez les deux forfaits 5G du moment avec les opérateurs La Poste Mobile et Lyca Mobile. Profitez-en, ils bénéficient tous deux d'un tarif avantageux et sont sans engagement !

La Poste Mobile : les quatre premiers mois gratuits

Le forfait 60Go de La Poste Mobile bénéficie d'un tarif attractif. À 10,99€ par mois, il vous faudra ajouter mensuellement 5€ pour profiter de la 5G. En ce moment, l'opérateur vous permet de faire une économie conséquente les quatre premiers de votre abonnement puisque ces derniers sont gratuits !

Ainsi, votre forfait mobile 5G ne vous coûtera que 5€/mois pendant 4 mois (correspondant à l'option 5G) puis 15,99€/mois. Vous épargnez ainsi 43,96€ sur votre budget téléphonie, ce qui n'est pas négligeable.

Les clients de la Box SFR bénéficieront de la même promotion avec un tarif mensuel préférentiel à 9,99€ au-delà des quatre premiers mois. Le prix de l'option 5G reste quant à lui identique, 5€/mois.

En termes de garanties, vous profiterez de 60Go ainsi que des communications (appels, SMS et MMS) illimitées en France métropolitaine. 12Go sont inclus pour pouvoir surfer sur le web lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM/COM. Depuis ces destinations, vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages vers ces zones et à votre guise.

Lyca Mobile : le forfait 5G à 7,99€

Chez Lyca Mobile, le forfait 80Go 5G est à seulement 7,99€/30 jours ! Réservée aux nouveaux clients et disponible jusqu'au 31 octobre prochain, cette promotion exclusive vous permet de surfer sur le net à toute vitesse, et ce, à hauteur de 80Go en France métropolitaine et de 7,40Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne. Vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine grâce à l'illimité. Pour rappel, l'opérateur Lyca Mobile n'inclut pas les MMS dans ses forfaits pas chers et ces derniers courent sur 30 jours.