Ne payez plus votre forfait mobile jusqu’à la fin de l’année grâce à cette promo de La Poste Mobile

Jusqu’au 24 septembre à minuit, La Poste Mobile vous offre une opportunité exceptionnelle de faire de grosses économie sur votre budget internet + téléphonie mobile. Envie de profiter de cette promo inédite ? On vous dit tout en détail sur son fonctionnement et sur les conditions pour en profiter !

4 mois offerts sur les forfaits sans engagement de La Poste Mobile !

Tandis que la plupart des opérateurs mobiles proposent des promos avec des remises sur le prix de leurs forfaits, La Poste Mobile a fait le choix d’innover à travers a nouvelle promo de la rentrée.

Le principe est simple. Souscrivez à l’un des forfaits mobiles sans engagement et profitez de 4 mois de services à 0 € ! Etant donné que nous sommes en septembre, si vous souscrivez à temps, vous n’aurez pas de facture mobile à payer avant 2024 !

Quelles sont les conditions pour profiter de cette promo ?

Cette promo est réservée aux nouveaux adhérents à une offre La Poste Mobile. Vous ne devez donc pas avoir souscrit récemment à un forfait mobile chez cet opérateur.

La seconde condition est d’opter pour l’un des forfaits mobiles sans engagement de La Poste Mobile. L’opérateur applique directement les remises mensuelles sur le prix du forfait dès votre première facture. Tout ce que vous avez à faire, c’est donc de garder votre ligne active !

Autre précision : la gratuité ne concerne que les services standards. Les services offerts en option restent payants. Et c’est peut-être justement l’occasion idéale pour profiter de ces options.

Les forfaits concernés par la promo spéciale de La Poste Mobile

Trois forfaits La Poste Mobile sans engagement sont concernés par cette offre :

Le forfait SIM 120 Go : 0 € pendant 4 mois, puis 14,99 €/mois

C’est le forfait idéal pour ceux qui ont besoin de beaucoup de data mobiles chaque mois. Facturé à 14,99 €/mois, vous n’aurez rien à payer pendant les 4 premiers mois grâce à cette promo. Pendant ce temps, vous pourrez profiter de :

120 Go de data/mois en haut débit utilisable en France métropolitaine ;

20 Go (déduits des 120 Go) disponibles pour vos voyages en UE et dans les DOM ;

Les appels et SMS en illimité en France métropolitaine et dans les DOM, vers tous les réseaux ;

Les MMS à volonté vers les réseaux métropolitains.

Les appels, SMS et MMS à volonté depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la métropole.

Le forfait SIM 60 Go : 0 € pendant 4 mois, puis 9,99 €/mois

Si vous avez besoin d’un volume web moins important, cette formule vous conviendra sûrement. Pour moins de 11 €, elle vous donne droit à une enveloppe mensuelle de 60 Go, dont 12 Go sont utilisables en UE et dans les DOM, ainsi qu’aux même services de téléphonie illimitée que le forfait mobile de 120 Go. En y souscrivant dès maintenant, vous pouvez donc économiser près de 44 € !

Le forfait 2 h + 100 Mo : 0 € pendant 4 mois, puis 4,99 €/mois

Enfin, pour ceux qui ne consomment que très peu de data et qui peuvent se passer des appels illimités, La Poste Mobile propose aussi un mini forfait qui permet tout de même de faire d’intéressantes économies. Ce pack contient :

2 heures d’appels + les SMS/MMS en illimité vers tous les réseaux de France métropolitaine ;

Une enveloppe web de 100 Mo en haut débit ;

Les mêmes services depuis l’UE et les DOM.

Grâce à la promo actuelle, vous ne payez donc rien pendant les 4 premiers mois, puis 4,99 €/mois.

Précisons qu’avec l’une ou l’autre de ces offres, vous bénéficiez de l’excellente qualité du réseau SFR. Ce qui implique que vous pouvez profiter, selon votre zone, de la 4G, de la 4G+ ou même de la 5G en souscrivant à l’option correspondante, à seulement 5 €/mois.