Le top 4 des forfaits illimités 5Go à 5€ par mois !

RED by SFR : une option pour l'International

Chez l'opérateur RED by SFR, vous pouvez souscrire au forfait RED 5Go pour la somme de 4,99€ par mois. Avec ce forfait, vous bénéficiez non seulement de 5Go pour surfer sur le net en France métropolitaine, mais également d'une enveloppe data de 6Go (incluse) pour rester connecté lors de vos voyages au sein de l'Union européenne et des DOM. Du côté des communications, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout en Europe !

Si vous le souhaitez, RED by SFR vous propose une option à 5€/mois spécialement pour l'international. Cette option vous permettra de vous connecter à hauteur de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go depuis la Suisse, l'Andorre, les USA ainsi que le Canada. Vos appels comme vos messages bénéficient aussi de l'illimité.

Bouygues Telecom : la 5G disponible

Bouygues Telecom met à disposition un forfait B&You avec 5Go d'internet en France métropolitaine au prix de 4,99€ par mois. Cette enveloppe data peut être utilisée en Europe et dans les DOM. En termes de communications, ne vous posez pas la question, c'est l'illimité depuis toutes les destinations précitées ! La carte SIM vous coûtera 1€.

Envie de naviguer sur la toile à toute vitesse ? L'option 5G est disponible avec ce forfait B&You 5Go à 3€ par mois.

YouPrice : flexibilité et choix du réseau mobile

L'opérateur YouPrice met en avant son forfait mobile flexible Le Mini qui démarre à 4,99€ par mois quel que soit le réseau mobile (Orange ou SFR) que vous choisirez. Ce forfait vous offre de 5Go à 10Go d'internet en France métropolitaine et 5Go quand vous vous déplacez en Europe et dans les DOM. L'illimité est de rigueur pour l'ensemble des communications passées depuis ces différentes zones.

En sélectionnant le forfait Le Mini avec le réseau mobile SFR, le tarif mensuel de 4,99€ par mois pour 5Go est fixe. Avec le réseau mobile Orange, au-delà des deux premiers mois d'abonnement, vous paierez 1€ supplémentaire, soit 5,99€ par mois pour 5Go.

Free Mobile : l'offre Booster 5Go

Chez Free Mobile, vous pouvez profiter de son célèbre forfait à prix mini : le forfait 2€ à 2€ par mois et gratuit pour les abonnés Freebox. Ce forfait vous offre les garanties de base suivantes : 2h d'appels vers la Métropole et les DOM, l'illimité pour les SMS et MMS (SMS illimités vers les DOM) en Métropole et 50Mo d'internet en Europe (Métropole et DOM inclus).

Pour parfaire votre abonnement, l'option Booster 5Go est conseillée et vous coûtera seulement 2,99€ par mois (soit 4,99€/mois au total ou 2,99€/mois pour les abonnés Freebox). Ainsi, vous pourrez apprécier les 5Go ainsi que les appels illimités depuis la France métropolitaine. De plus, une enveloppe data mensuelle de 6Go et les appels illimités vous sont offerts depuis l'étranger (UE/DOM) !