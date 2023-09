Xiaomi 13 Ultra : ce flagship très haut de gamme de Xiaomi est proposé avec une énorme réduction !

Le Xiaomi 13 Ultra est un téléphone portable de Xiaomi sorti très récemment en juin 2023. La principale force du Honor 70 Lite réside dans ce qu'il propose pour la photographie, avec ses quatre capteurs photo impressionnants, chacun doté de 50 mégapixels. De plus, sa conception intègre une matière offrant une meilleure adhérence, similaire à celle des appareils photo, pour éviter tout glissement lors de la manipulation. Si vous cherchez à acquérir ce smartphone, vous pouvez le trouver actuellement sur le site de Xiaomi au prix de 1499 €. Cependant, une proposition bien plus intéressante est disponible sur Rakuten, avec une réduction de 32 %, ce qui ramène son prix à seulement 1009 €.

Fiche technique du Xiaomi 13 Ultra

Écran : 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif

: 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif Puce : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12Go

: 12Go Photo arrière : 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro

: 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro Photo avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 90W

Le Xiaomi 13 Ultra se distingue en étant à la fois spécialisé dans la photographie et polyvalent dans d'autres domaines. Son magnifique écran LPTO AMOLED de 6,73 pouces offre une expérience exceptionnelle pour la visualisation de vidéos et de photos. De plus, il est équipé de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ce qui lui permet d'exécuter facilement une multitude de tâches et de tirer pleinement parti de la plupart des applications. Cependant, son véritable point fort réside, comme nous l'avons vu, incontestablement dans son appareil photo, doté de 4 capteurs de 50 mégapixels chacun, lui permettant de capturer des images de grande qualité quelles que soient les conditions.

Xiaomi 13 Ultra : 490 € de moins sur ce très haut de gamme Xiaomi !

Rakuten propose une réduction de 490 €, ce qui équivaut pratiquement à une économie de 500 €, sur le tout dernier smartphone de la marque Xiaomi. Il est désormais disponible au prix de 1009 €, au lieu de ses 1499 € proposés par Xiaomi. C'est une offre particulièrement intéressante pour ceux qui recherchent un smartphone puissant et performant.