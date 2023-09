Découvrez les promotions B&You de Bouygues Telecom : de 5Go à 200Go dès 4,99€

Si vous êtes à l'affût d'une bonne affaire pour votre nouveau forfait mobile, vous devriez trouver la pépite qu'il vous faut parmi les offres promotionnelles sans engagement de Bouygues Telecom ! De 5Go à 200Go, la 5G, l'illimité ; on vous les présente en détail dans cet article sans oublier le tout nouveau forfait B&You 40Go à moins de 10€ !

Des promotions B&You avec l'illimité

L'opérateur Bouygues Telecom vous propose en ce moment de belles offres promotionnelles vous permettant de bénéficier d'une large palette de forfaits pas chers allant de 5Go à 200Go afin de satisfaire les envies, besoins et budgets de tout un chacun !

En souscrivant à l'une de ces offres mobiles, vous paierez seulement 1 euro la carte SIM au lieu des 10€ habituellement facturés. Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages (SMS/MMS) comme bon vous semble depuis la France métropolitaine comme depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer, et ce grâce à l'illimité. Avec les forfaits B&You, une enveloppe data incluse vous est allouée afin que vous puissiez rester connecté même lors de vos déplacements dans l'une ou l'autre des destinations précitées !

L'opérateur invite les utilisateurs à profiter des garanties fournies pour l'étranger (data et illimité) de manière raisonnable afin d'éviter tout surcoût.

Enfin, sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais, quelle que soit l'offre B&You que vous choisirez.

De 5Go à 200Go dès 4,99€ par mois

Le forfait idéal pour les petits budgets ou les petits besoins n'est autre que le forfait B&You 5Go à 4,99€ par mois. Cette enveloppe data de 5Go est utilisables partout en Europe. Il est possible de souscrire à l'option 5G avec ce forfait pour la somme de 3€ par mois.

Pour les ultra-connectés, Bouygues Telecom vous propose deux forfaits B&You : l'offre 130Go à 15,99€ par mois ou l'offre 200Go à 19,99€ par mois ! L'un comme l'autre de ces forfaits mobiles inclut la 5G et vous fournit jusqu'à 30Go pour votre connexion web depuis l'UE et les DOM !

Zoom sur la série spéciale B&You 40Go à 9,99€

Une toute nouvelle série spéciale est mise en avant par l'opérateur Bouygues Telecom : l'offre B&You 40Go à 9,99€ par mois. Celle-ci permet à la fois de maîtriser son budget téléphonie au regard de son tarif tout à fait raisonnable et de bénéficier de garanties intéressantes en termes de data.

En effet, avec le forfait B&You 40Go, vous pouvez naviguer sur la toile à hauteur de 40Go en France métropolitaine et lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, vous pouvez utiliser jusqu'à 16Go ! Vous souhaitez surfer sur le net à grande vitesse ? Aucun souci, l'opérateur vous donne l'opportunité de souscrire à l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois.