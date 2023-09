Ce forfait mobile 30 Go à moins de 8€ : une offre immanquable de la rentrée 2023

Pour tous ceux qui souhaitent faire un max d’économies sur leur budget mobile au cours des prochains mois, certaines promos de la rentrée sont à ne rater sous aucun prétexte. C’est le cas notamment du forfait Brio Liberté 30 Go de Coriolis Telecom qui est à seulement 7,99 €/mois, sans engagement. C’est clairement une aubaine, et on vous explique pourquoi !

Brio Liberté 30 Go : une enveloppe généreuse pour un forfait illimité

Avec le forfait Brio Liberté 30 Go, Coriolis Telecom vous offre une enveloppe web de 30 Go en 4G/4G+. Cette quantité de data vous permet de profiter d'internet en toute tranquillité, que ce soit pour consulter vos emails, naviguer sur le web, ou encore utiliser vos applications préférées.

Grâce à l’excellente qualité du réseau SFR, vous pouvez profiter d’une connexion internet stable, accessible dans toute la France, avec un débit pouvant atteindre 500 Mb/s.

De plus, au-delà des 30 Go alloués, vous conservez un accès internet à débit réduit jusqu'à la fin du mois. Ainsi, même si vous dépassez votre quota, vous restez toujours connecté ! C'est l'un des atouts majeurs de cette offre mobile à petit prix.

Communiquez sans compter

Le forfait Brio Liberté 30 Go n'est pas seulement généreux en data. Il inclut également les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine quand vous êtes en métropole. Vous pouvez donc appeler et envoyer des messages à vos proches sans avoir à surveiller votre consommation.

La seule condition à respecter est de ne pas dépasser une durée de 3 heures par appel et plus de 99 correspondants différents par mois.

Utilisez votre forfait librement à l’étranger

Et ce n'est pas tout ! Lors de vos voyages dans l'Union Européenne et dans les DOM/COM, vous bénéficiez de 9 Go de data en haut débit, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France métropolitaine sans frais supplémentaire.

Fini les mauvaises surprises en découvrant votre facture après un voyage à l'étranger !

Un tarif fixe et sans engagement

Le forfait Brio Liberté 30 Go de Coriolis Telecom est proposé à un tarif de 7,99€ par mois. Et ce prix ne change pas, même après un an ! Aucune mauvaise surprise à prévoir donc.

Par ailleurs, comme son nom l'indique, le forfait Brio Liberté est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, sans frais, et sans avoir à attendre la fin d'une période d'engagement.

Profitez de cette occasion en souscrivant dès maintenant à cette offre qui peut vous permettre de faire de grosses économies. En plus, vous pouvez conserver votre numéro actuel en fournissant simplement votre code RIO lors de la souscription.

JE PROFITE DE L'OFFRE CORIOLIS