Dernier week-end pour profiter d'un forfait mobile gratuit jusqu'en 2024 avec la promo La Poste Mobile

Une promotion qui allège le budget téléphonie

L'opérateur La Poste Mobile avait lancé une offre promotionnelle permettant de réaliser de réelles économies, bienvenues en ces temps parfois rudes. En effet, il offre les quatre premiers mois d'abonnement pour toute souscription à l'un de ses forfaits sans engagement ! De quoi regarder la fin de l'année avec sérénité...

Cette offre est valable encore quelques jours, plus exactement jusqu'à dimanche, 23h59. Elle concerne les trois forfaits SIM du moment, à savoir : l'offre 100Mo, l'offre 60Go et l'offre 120Go. Pour rappel, ces dernières sont sans engagement. Vous aurez ainsi l'opportunité de résilier l'une ou l'autre dès que vous le souhaitez et sans frais.

Les forfaits SIM concernés par l'offre

Le premier forfait concerné par l'offre de La Poste Mobile est le forfait SIM 100Mo. À 4,99€ par mois (gratuit pour les clients Box SFR !), celui-ci vous fournit 2 heures d'appels, l'illimité pour vos messages ainsi que 100Mo. Ces garanties sont valables où que vous soyez en Europe (DOM et Métropole inclus).

La seconde offre est le forfait SIM 60Go à 10,99€ par mois (9,99€/mois pour les clients Box SFR). Il vous permet de surfer sur le net à hauteur de 60Go en France métropolitaine et d'apprécier les 12Go (inclus) prévus pour votre connexion depuis l'Europe et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

La dernière offre mobile concernée est le forfait SIM 120Go à 14,99€ par mois (12,99€/mois pour les abonnés Box SFR). 120Go en France métropolitaine, 20Go (inclus) en Europe et dans les DOM, appels/SMS/MMS illimités partout en Europe sont ses principales garanties !

Vous pouvez choisir de souscrire à l'option 5G avec les forfaits SIM 60Go et 120Go pour la somme supplémentaire de 5€ chaque mois.