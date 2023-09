SOSH, Free Mobile, RED by SFR ou B&You : Quel forfait 5G choisir pour profiter de l'iPhone 15 ?

Le forfait SOSH 140 Go 5G à 20,99 €/mois

Actuellement en promo sur tous ses forfaits mob, SOSH vous offre la possibilité de profiter de l’excellente qualité de réseau 5G d’Orange avec votre iPhone 15 tout en faisant de belles économies.

Idéal pour les datavores, le forfait SOSH 140 Go permet de naviguer à un débit fulgurant pouvant dépasser les 2 Gb/s en fonction de la zone. Avec une telle connexion, vous pouvez télécharger et streamer du contenu de façon très fluide. Et si vous épuisez les 140 Go octroyés, vous conservez quand même un accès internet à débit réduit le reste du mois.

Ce forfait mobile inclut également vos communications mobiles (appels, SMS et MMS) en illimité vers tous les réseaux de France. Mieux, une enveloppe de 25 Go est réservée pour vos courts séjours en UE et dans les DOM, avec également la possibilité, d’appeler et d’envoyer des messages (SMS et MMS) sans compter vers les numéros de la région, ainsi que vers ceux de France métropolitaine.

Le forfait SOSH 140 Go est actuellement offert à 20,99 €/mois, avec la 5G incluse. Le tarif est fixe et l’offre est sans engagement !

Le forfait Free 250 Go à 19,90 €/mois

Avec un taux de couverture de plus de 90% de la population et un débit fulgurant, la 5G de Free peut être l’option idéale pour profiter des pleines capacités de votre iPhone 15. En plus, l’enveloppe web offerte par l’opérateur est très généreuse : 250 Go en très haut débit et débit réduit au-delà. Avec ça, vous êtes serein pour tout le mois !



Côté services téléphoniques, Free a la main toute aussi large puisque vous bénéficiez chaque mois de :

L’illimité pour vos appels vers les fixes et les mobiles de toute la France (DOM inclus), des Etats-Unis, du Canada, de la Chine ;

La possibilité d’appeler les fixes de 100 destinations étrangères sans surcoût ;

Les SMS et MMS en illimité vers tous les réseaux mobiles métropolitains et les SMS illimités vers les numéros des DOM ;

Une enveloppe web de 35 Go (déduits des 250 Go) en 4G que vous pouvez utiliser depuis 100 destinations étrangères. Depuis ces zones, les appels, SMS et MMS sont également offerts sans surcoût en local et vers la France métropolitaine.

Le forfait Free 5G avec 250 Go de data est facturée à seulement 19,90 €/mois ; un tarif fixe, qui ne change donc pas après la première année.

Si vous êtes abonné à l’une des offres Freebox, vous payerez encore moins pour un accès illimité à la 5G mobile : 9,90 €/mois pour les abonnés Freebox Pop et 15,99 €/mois pour les autres abonnés Freebox.

C’est clairement l’une des offres les plus complètes et les plus avantageuses pour les futurs utilisateurs d’iPhone 15 !

Le forfait B&You 130 Go à 15,99 €/mois

Pour moins de 16 €, Bouygues Telecom vous offre la possibilité de profiter de la 5G dans quasiment toute la France, avec une belle enveloppe de 130 Go tous les mois. Précisons qu’ici, vous êtes facturé en cas de dépassement de cette enveloppe. Cela reste tout de même une bonne opportunité pour utiliser pleinement les fonctionnalités de votre iPhone 15 sans vous ruiner.

Bien entendu, ce forfait prend également en charge vos communications mobiles, avec l’illimité pour :

Vos appels et SMS depuis et vers toute la France (DOM inclus) ;

Vos appels et SMS depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes destinations et vers la France métropolitaine ;

De plus, quand vous voyagez dans un pays de l’UE ou dans les DOM, vous pouvez utiliser jusqu’à 30 Go par mois.

A l’instar des autres offres de cette sélection, ce forfait mobile est à prix fixe et sans engagement.

Le forfait RED 130 Go avec la 5G à 15,99 €/mois + la promo spéciale iPhone 15 Series

Jusqu’au 25 septembre, RED By SFR dresse le tapis rouge aux futurs utilisateurs d’iPhone 15 à travers une promo spéciale. Souscrire à un forfait RED sans engagement permet d’en profiter, avec plusieurs avantages à la clé :

Jusqu’à 170 € d’avantages (remise immédiate, ODR, bonus sur reprise) pour l’achat d’un iPhone 15 ou d’un iPhone 15 Plus ;

Jusqu’à 170 € d’avantages (remise immédiate, ODR, bonus sur reprise) pour l’achat d’un iPhone 15 Pro ou d’un iPhone 15 Pro Max.

Quant au forfait RED à proprement parler, il donne droit à une enveloppe web mensuelle de 130 Go, dont 26 Go sont utilisables en UE et dans les DOM. A cela s’ajoute l’illimité pour vos appels et SMS depuis et vers la France métropolitaine, ainsi que les services illimités (appels, SMS et MMS) depuis et vers l’UE et les DOM.

Alors, laquelle de ces offres vous semble la plus intéressante pour votre futur iPhone 15 ?