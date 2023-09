iPhone 15 : Enfin ! Amazon vous propose de le payer en 4 fois sans frais pour le recevoir dès mardi prochain

L'iPhone 15 sort aujourd'hui, le 22 septembre ! Il est le tout nouveau smartphone très haut de gamme de Apple, et est bien sur l'une des sorties les plus attendue de 2023. Vous pouvez dès à présent vous le procurer sur de nombreux sites, mais c'est la proposition d'Amazon qui a fait partie des offres qui nous ont le plus séduit. Nous vous la présentons.

L'iPhone 15 sort aujourd'hui ! Le tout nouveau smartphone très haut de gamme de Apple était annoncé pour le 22 septembre, ce jour est enfin arrivé. Il s'agit probablement de l'une des plus grosses annonces de l'année, mais surtout de l'un des téléphones les plus attendus. Vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui auprès de nombreux marchands. Nous avons passé au peigne fin les offres et trouvé un candidat idéal pour le recevoir rapidement et dans de bonnes conditions. Sur Amazon, vous pouvez trouver l'iPhone 15 à 969 €, avec la livraison gratuite et rapide, mais en plus, il est possible de le payer en 4 fois sans frais.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3877 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 15 est un smartphone exceptionnel, offrant une polyvalence et une puissance remarquables. L'iPhone 15 est redoutable en comparaison avec la concurrence. Il est équipé d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, d'une batterie plus puissante que celle de l'iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus puissant d'Apple jusqu'à présent, et d'une puce A16 Bionic extrêmement performante. Apple livre une fois de plus de la grande qualité.

iPhone 15 : il est en ce moment sur Amazon en 4 fois sans frais

L'iPhone 15 est disponible en ce moment sur Amazon à 969 €, une façon de l'acquérir au plus vite ! En plus, il est proposé avec la possibilité de la payer en 4 fois sans frais, une super offre qui permet d'étaler sur plusieurs mois le coût de ce téléphone, mais sans en augmenter le prix. En plus, la livraison avec Amazon est très rapide, dès le 26 septembre, et elle est gratuite.