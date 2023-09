Comment se préparer pour la nouvelle édition 2023 des French Days ?

Le célèbre évènement "Made in France" en faveur de la consommation des Français et de leur pouvoir d'achat arrive à grands pas ! Vous avez bien lu, les French Days reviennent pour une nouvelle édition 2023, l'occasion de réaliser de superbes affaires dans tous les secteurs : high-tech, mobilier, mode, ... Alors, comment optimiser ces quelques jours de promos ? Découvrez nos conseils pour bien vous préparer !

La nouvelle édition des French Days : avec quelles enseignes et quand ?

La période des bons plans arrive à grands pas puisque les French Days reprennent du service.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet évènement spécial, quelques précisions s'imposent. Les French Days ont été lancés par six enseignes spécialisées dans le e-commerce en 2018. Il s'agit de Boulanger, Cdiscount, La Redoute, Rue du Commerce, Fnac - Darty et enfin de la plateforme Showroomprivé. Ces membres fondateurs ont souhaité s'engager en faveur de la consommation et du pouvoir d'achat des Français en proposant des offres particulièrement attractives dans tous les domaines : mode, mobilier, high-tech, électroménager, déco, ... Ils invitent chaque année les marques françaises à participer à leur opération.

La nouvelle édition 2023 aura lieu du mardi 26 septembre prochain au lundi 2 octobre inclus. À cette occasion, Bricomarché, Bricorama ou encore BricoPrivé ont d'ores et déjà annoncé leur participation.

Établir une liste des besoins et des envies

Face à l'effervescence et à la diversité des offres promotionnelles, il peut être judicieux de faire l'inventaire des produits que vous projetez d'acheter. Cela vous permettra de dresser une liste que vous pourrez prioriser en fonction de votre budget, de vos besoins et de vos envies.

Cette liste peut également être réalisée en fonction des domaines : la décoration de votre intérieur, l'électroménager, la téléphonie, etc.,.

À la suite de cette étape, vous pourrez alors vous diriger vers les enseignes qui participent à l'opération French Days afin de repérer les bons plans et vos produits favoris. Certains sites et commerces physiques précisent la manière dont vous pouvez profiter des promos, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous renseigner.

Comparer les différentes offres et fixer un budget

Comme nous l'avons indiqué, la pluralité des bonnes affaires peut faire tourner la tête ! Ainsi, pour éviter les achats "inutiles" ou excessifs, établir une liste peut vous aider, tout comme le fait de vous fixer un budget.

Une fois que vous avez défini votre budget à ne pas dépasser, dans l'idéal par domaines, assurez-vous d'avoir l'apport suffisant sur votre compte (bancaire, Paypal, etc.) avec lequel vous allez réaliser l'ensemble de vos achats.

Pour être sûr de faire de bonnes économies, nous vous conseillons de comparer les prix et les promos ! Faire des recherches et comparer les offres des différentes marques vous permettra ainsi de dénicher les affaires les plus attractives et avantageuses.

Rester informé sur les bons plans

Quelques jours avant le lancement des French Days et pendant ces derniers, assurez-vous de rester informé sur les bons plans en mettant par exemple en favoris les sites e-commerces que vous avez repérés. De plus, en restant connecté à notre page spéciale French Days, vous serez informé sur tout ce qui concerne les promos high-tech, internet et téléphonie, profitez-en !