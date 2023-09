Samsung Galaxy S20 Ultra : il est à moins de 300 € aujourd'hui seulement pour les French Days !

Plus puissant smartphone lors de sa sortie en 2020, le Samsung Galaxy S20 Ultra n'a pas vieilli et reste ultra efficace par rapport à de nombreux modèles qui sortent aujourd'hui. Aujourd'hui ce sont les French Days, et de nombreux marchands participent à ce Black Friday à la Française, en proposant des réductions sur une grande gamme de produits. C'est le cas pour le Galaxy S20 Ultra qui est proposé aujourd'hui seulement avec deux bons de réductions le faisant chuter sous les 300 €. Quand on sait qu'il a déjà été proposé à plus de 1000 €, et qu'il n'est absolument pas obsolète, c'est une affaire !

Le Samsung Galaxy S20 Ultra était l'un des smartphones les plus puissants de sa génération lors de sa sortie début 2020, et le plus puissant de Samsung à ce moment-là. Il est à la fois polyvalent et très puissant avec un grand écran Amoled et un appareil photo très efficace. Proposé à plus de 1000 € à sa sortie, et ayant baissé avec l'arrivée du S21, 22 et 23, le Galaxy S20 n'a pourtant pas énormément de différence avec ses successeurs qui améliorent certes la formule, mais sans le rendre pour autant désuet. Pour les French Days, vous pouvez trouver le Samsung Galaxy S20 Ultra à moins de 300 € grâce à deux codes promo « Rakuten30 » pour bénéficier de 30 € de remise directe, et « DIR10150 » pour 10 € encore. Le S20 Ultra passe donc à 274 €; presque le prix d'un bas de gamme pour cet ancien très haut de gamme !

Caractéristiques technique du Samsung Galaxy S20 Ultra

Écran : Super Amoled, de 6,9 pouces

Processeur : Samsung Exynos 990

RAM : 12 Go

Stockage interne : 128 Go

Objectif principal : 108 MP

Caméra avant : 40 MP

Batterie : 5000 mAh

Lorsque l'on regarde la fiche technique du Samsung Galaxy S20 Ultra, la première chose qui nous frappe est qu'il propose des composants toujours d'actualités. Son grand écran super Amoled utilise l'une des technologies les plus avancée toujours actuellement, il a 12 Go de RAM ce qui est énorme, et son appareil photo propose une caméra principale de 108 mégapixels. Autant dire que de nombreux smartphones haut de gamme sortant aujourd'hui ne font absolument pas mieux. La seule différence majeure avec les Samsung de la gamme S plus récents est la puce Exynos qui est maintenant remplacée par des Snapdragon de chez Qualcomm.

Samsung Galaxy S20 Ultra : Rakuten le propose avec 40 € de réduction pour les French Days

Le Galaxy S20 Ultra est aujourd'hui seulement sur Rakuten avec deux codes de réductions pour le faire passer sous les 300 € ! Si vous entrez « Rakuten30 » et « DIR10150 », vous aurez votre Samsung Galaxy S20 Ultra à 234 €.