Point complet sur les caractéristiques techniques, le design et les prix des prochains Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Selon toutes vraisemblances, le prochain smartphone haut de gamme Google Pixel 8 Pro sera doté d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pouvant descendre jusqu’à 1 Hz pour trouver le meilleur compromis entre fluidité et consommation d’énergie. L’écran serait fourni par la société Samsung Display. Sa diagonale serait de 6,7 pouces. Il embarquerait un processeur Google Tensor G3 qui serait associé à 12 Go de mémoire vive. Son design serait similaire au Pixel 7 Pro mais avec une pilule plus large pour intégrer tous les capteurs photo contre deux sur son prédécesseur. Il y aurait un capteur de température, situé juste à côté.

Pour la partie photo, le Pixel 8 Pro disposerait d’un module principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels capable de prendre des photos en mode macro. Il y aurait également un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x. Le capteur à selfie serait un module de 10,5 mégapixels. Le Pixel 8 Pro serait disponible pour un prix de 1099 € avec 128 Go d’espace de stockage. Une version avec 256 Go serait proposée à 1159 € alors qu’il faudrait compter sur un tarif de 1299 € pour le Pixel 8 Pro avec 512 Go de mémoire interne.

Quelle configuration pour le Pixel 8 de Google ?

Pour sa part, le Google Pixel 8 disposerait d’un écran AMOLED avec une fréquence pouvant varier entre 60 et 120 Hz. Il serait animé par le même processeur que la version Pro avec 8 Go de mémoire vive. Pour les photos, il serait doté du même capteur principal que le Pixel 8 Pro mais avec seulement un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.

Les deux smartphones permettraient d’utiliser plusieurs fonctions d’édition non seulement pour les photos mais également pour les vidéos et l’audio. Le Pixel 8 serait disponible pour un prix de départ de 799 € avec 128 Go d’espace de stockage interne.