Trois forfaits pas chers avec 100Go de data à moins de 10€ à découvrir chez ces opérateurs virtuels !

Vous voulez faire le plein de data sans faire exploser votre budget téléphonie ? Alors cet article devrait vous intéresser ! On vous présente trois offres mobiles en promos chez trois opérateurs de réseau mobile Low Cost avec 100Go de data ; profitez-en, c'est sans engagement !

Prixtel et son forfait neutre en CO2 et flexible

Prixtel propose en ce moment son forfait Le grand, flexible et neutre en CO2. De 100Go à 160Go, vous pouvez gérer votre forfait selon vos besoins et votre budget chaque mois grâce aux trois paliers data mis à votre disposition (jusqu'à 100Go, de 100Go à 130Go et de 130Go à 160Go).

Pour bénéficier de 100Go en France métropolitaine, vous paierez la somme de 9,99€ par mois. Sachez que plus vous consommez de data, plus le tarif de votre forfait sera élevé.

Vous profiterez également de l'illimité pour communiquer sans vous limiter en Métropole comme depuis les zones Union européenne et DOM. Si vous voyagez à l'étranger (UE/DOM), l'opérateur vous fournit jusqu'à 15Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Lebara et son offre 100Go sur le réseau Orange

Chez Lebara, l'offre 100Go est à 9,99€ par mois - ou plus exactement 9,99€ tous les 30 jours. Disponible sur le réseau Orange, ce forfait vous permet d'apprécier l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis la France métropolitaine vers les numéros métropolitains ainsi que 100Go pour surfer sur le net en toute tranquillité depuis cette zone.

En souscrivant à ce forfait pas cher et sans engagement, la carte SIM est gratuite et l'opérateur vous offre 1Go lors de votre premier mois d'abonnement.

NRJ Mobile et son forfait WOOT à prix réduit

Chez NRJ Mobile, l'offre WOOT 100Go bénéficie en ce moment d'une remise mensuelle de 6€ sans condition de durée. Ainsi, au lieu de verser 15,99€ par mois votre forfait 100Go, vous ne paierez plus que 9,99€ par mois !

Ce forfait sans engagement vous fournit jusqu'à 100Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine, mais aussi 14Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Bien entendu, l'illimité vous est proposé pour que vous puissiez communiquer sans compter depuis l'ensemble de ces destinations.