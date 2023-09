Xiaomi 12T : presque 400 € avec cette réduction disponible auprès de RED by SFR !

Le Xiaomi 12T est un smartphone Xiaomi sorti en 2022. Il s'agit d'une version améliorée du Xiaomi 12, porte-étendard de la marque avant l'arrivée du Xiaomi 13. Le Xiaomi 13 T vient à peine d'arriver, ce qui nous permet de trouver le Xiaomi 12T avec de belles réductions. Il s'agit d'un smartphone avec des composants de grandes qualités. Et pourtant, il est possible de le trouver à 449 € sur RED by SFR en reconditionné, voire 409 € en souscrivant à l'un de leurs forfaits.

Fiche technique du Xiaomi 12T

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Dimensity 8100

: Dimensity 8100 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

: 5000 mAh, charge rapide 120 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme offrant un excellent rapport qualité-prix avec des composants de haute qualité. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'une batterie de 5000 mAh, et d'un appareil photo principal de 108 mégapixels. Ces caractéristiques lui permettent de rivaliser avec des marques renommées telles que Samsung et Apple, et lui confèrent une position solide parmi les smartphones haut de gamme du moment !

Xiaomi 12T : en ce moment, RED by SFR le propose à presque 400 €

Le Xiaomi 12T est un téléphone puissant proposé en version reconditionné par RED by SFR. Il est à 449 €, voire 409 € si vous souscrivez à l'un des quatre forfaits de RED by SFR. Il s'agit de très bons forfaits sans engagement sur le réseau SFR. La livraison est rapide et gratuite, et le produit est garanti pour 2 ans.