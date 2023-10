iPhone 13 : la sortie de l'iPhone 15 casse complètement le prix de ce haut de gamme !

L'iPhone 13 est le modèle de smartphone Apple sorti en 2021. L'iPhone 13 a reçu un très bon accueil lors de sa sortie et fait partie des très bonnes ventes de 2022. L'iPhone 13, comme les autres smartphones d'Apple, est puissant, polyvalent, et surtout, il ne laisse pas indifférent. Qu'on adhère ou non à l'écosystème d'Apple, force est de constater que le constructeur a un savoir-faire qui plaît à de nombreuses générations d'utilisateurs. L'iPhone 13 est proposé en ce moment sur Rakuten à 713 €, prix absolument incroyable quand on sait qu'il y a encore deux ou trois semaines, il était à 909 € sur le site d'Apple !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 se distingue par une fiche technique exceptionnelle et polyvalente. Il est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces et est alimenté par la redoutable puce A15 Bionic conçue par Apple, ce qui le rend immédiatement impressionnant à l'utilisation. Son double objectif de 12 mégapixels, capable d'enregistrer en 4K, garantit des performances photographiques de premier ordre. De plus, malgré une capacité en mAh relativement modeste sur le papier, sa batterie se révèle étonnamment efficace grâce à une optimisation très bien réalisée. D’ailleurs, le terme optimisation est le maître-mot chez Apple, et on comprend pourquoi.

iPhone 13 : la sortie de l'iPhone 15 casse son prix sur Rakuten

L'iPhone 13 est disponible sur Rakuten à seulement 713,99 €, au lieu des 749 € proposés par Apple. Quand on sait que Apple le proposait à plus de 900 € avant la sortie de l'iPhone 15, la différence de prix est impressionnante. Cet appareil est la version internationale, compatible avec les opérateurs français, et qui plus est, il est fourni avec une garantie de 2 ans.