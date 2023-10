iPhone 13 : il est proposé par Amazon en 4 fois sans frais pour préparer le Prime Day dès demain !

L'iPhone 13 est un smartphone très haut de gamme sorti en fin d'année 2021 par Apple. Son écran OLED offre une qualité supérieure, et sa puce A15 Bionic demeure l'une des plus avancées actuellement, au point que ces composants sont les mêmes que ceux utilisés dans l'iPhone 14. Il s'agit tout simplement du smartphone le plus vendu en 2022. Avec l'arrivé de l'iPhone 15, son prix initialement de 909 € est descendu à 749 €. Mais encore mieux, sur Amazon, il est à 739 €, et en plus, vous pouvez le payer en 4 fois sans frais !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne

64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 est une réussite complète d'Apple, offrant une fiche technique impeccable, le tout dans un design élégant. Son écran Super Retina offre une qualité exceptionnelle, tandis que la puissante puce A15 Bionic et les améliorations apportées à la photographie par rapport à l'iPhone 12 le rendent encore meilleur. L'autonomie de l'iPhone 13 est également solide, permettant une utilisation sans souci tout au long d'une journée complète.

iPhone 13: vous pouvez le payer en 4 fois et sans frais avec Amazon

En ce moment sur Amazon, vous pouvez trouver l'iPhone 13 à 739 €, 10 € de moins que son prix constructeur actuel, mais c'est surtout pour la possibilité de pouvoir le payer en 4 fois sans frais que l'offre devient des plus intéressantes ! Il s'agit d'une offre « Choix d'Amazon » et l’appareil est livré rapidement.