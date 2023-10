Samsung Galaxy S23 Ultra : Qui fait ça ?! Une réduction de 271 € sur le mastodonte de Samsung...

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone Samsung très récent qui s'est imposé comme exemple de la marche à suivre actuellement en termes de design et de puissance. Il n'est pas étonnant que Samsung le propose à 1159 €, une baisse par rapport aux 1199 € précédemment, ce qui fait déjà 100 € de moins qu'à sa sortie avec ses 1259 € affichés. Mais pourtant, il est possible de le trouver à encore moins cher sur Rakuten, puisque l'un des marchands de la plateforme le proposé à 888 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est exemplaire. Il s'agit d'un modèle sur le marché, et beaucoup lui emboîte le pas. Il faut dire que Samsung n'a pas volé sa place dominante sur le marché grâce à des smartphones variés, mais toujours de qualité. Difficile de faire vraiment mieux que le Samsung Galaxy S23 Ultra si l'on veut se mesurer à sa fiche technique. Que ce soit avec son un objectif principal à 200 mégapixels ; sa puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2, et ses 8 Go de RAM sur le modèle standard avec 256 Go de stockage ou encore sa dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, le Galaxy S23 Ultra semble imbattable actuellement.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra : 271 € de réduction !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est donc disponible sur Rakuten à 888 € au lieu des 1159 € proposés sur le Samsung Shop. Il s'agit d'un très bon plan chez le marchand SalutG qui est très bien noté sur le site. La livraison est gratuite, et l’appareil est disponible avec une assurance et une garantie de 2 ans