Les rendus réalistes et les détails techniques du OnePlus Open allias Oppo Find N3

Développé conjointement par Oppo et OnePlus au sein de l'empire BBK Electronics en Chine, le smartphone pliable, s’ouvrant comme un livre grâce à une charnière verticale, proposé par ce duo portera le nom d'Oppo Find N3 en Chine et de OnePlus Open aux États-Unis. Le très bien renseigné Digital Chat Station a publié un message sur le réseau social Weibo pour non seulement dévoiler un rendu presse du téléphone (image ci-dessous), mais également pour révéler une fois de plus certaines des spécifications présumées du smartphone pliable.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Open ?

Selon Digital Chat Station, le Oppo Find N3 et le OnePlus Open seront dotés d'un écran AMOLED interne de 7,82 pouces avec une résolution de 2268x2440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran externe est doté d'une surface de AMOLED de 6,31 pouces avec une résolution de 2484 x 1116 pixels et une fréquence de 120 Hz. Sous le capot, on trouverait un processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage au format UFS 4.0. L'Oppo Find N3/OnePlus Open devrait être équipé d'un ensemble à triple capteur photo comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un capteur téléobjectif de 64 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Selon la même source, l'Oppo Find N3/OnePlus Open serait également équipé d'une paire de caméras frontales, l'une de 32 mégapixels et l'autre de 20 mégapixels. Pour alimenter l'appareil, une batterie de 4805 mAh avec une recharge pouvant supporter une puissance de 100 watts sera de la partie. Récemment, Pete Lau a accordé une interview à un célèbre Youtubeur américain dévoilant une grande partie du design de l’appareil pliant.

Quand le Oppo Find N3 (allias OnePlus Open) sera-t-il disponible et à quel prix ?

Le OnePlus Open devrait faire son apparition aux États-Unis d’ici la fin du mois d’octobre. Il pourrait être commercialisé dans une fourchette de prix comprise entre 1 000 et 1 300 dollars. Bien que ce téléphone soit le premier pliable à arborer le nom OnePlus, il s'agira du troisième smartphone pliable s’ouvrant comme un livre d'Oppo, succédant au premier Oppo Find N sorti en décembre 2021 et au Find N2 sorti en décembre 2022. Le seul modèle à clapet pliable d'Oppo, le Find N2 Flip, a été commercialisé en décembre de l'année dernière. Malheureusement, aucun des deux modèles ne serait disponible en France, en rapport avec la fin officielle de l’activité de Oppo.