OnePlus Open en partie dévoilé et Oppo Find N3 aussi pour un lancement prochain mais pas en France

La présence réduite d'Oppo et de sa société sœur, OnePlus, sur le marché français laisse peu d'espoir aux consommateurs locaux de mettre la main sur les très attendus OnePlus Open et Oppo Find N3. Malgré la récente victoire d'Oppo dans un procès contre Nokia, les retombées de cette décision ne semblent pas profiter aux utilisateurs français. La raison principale réside dans le recul de la présence d'Oppo et OnePlus en France, suite à la fermeture de leur revendeur local, rendant ainsi leurs nouveaux produits inaccessibles.

Le OnePlus Open et l'Oppo Find N3, deux smartphones au design intrigant, semblent destinés à ne jamais voir le jour sur le marché français. Lors d'une interview avec Unbox Therapy, le OnePlus Open a été présenté comme le jumeau de l'Oppo Find N3, se distinguant principalement par leur marque respective. Cependant, jusqu'à présent, peu d'informations officielles ont été dévoilées sur ces appareils, notamment un mystérieux module d'appareil photo rond co-brandé par Hasselblad, soigneusement dissimulé par les fabricants.

La charnière de ces smartphones pliants est un exploit technologique notable, avec plus de 600 brevets déposés par l'entreprise, selon Pete Lau, co-fondateur de OnePlus et actuel directeur chez Oppo. Une caractéristique distincte du OnePlus Open est son curseur d'alerte, permettant de désactiver toutes les notifications facilement, une particularité propre à la marque OnePlus.

Contrairement à l'Oppo Find N3, qui est prévu exclusivement en Chine, le OnePlus Open devrait être disponible à l'international, avec une présentation officielle programmée pour le 19 octobre. Des rumeurs non confirmées laissent entendre que ces smartphones seront en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Fold5 en termes de caractéristiques, incluant un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, des écrans AMOLED de 120 Hz, jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne. L’écran externe pourrait avoir une diagonale de 6,31 pouces contre 7,82 pouces pour l’écran interne. De plus, les deux appareils proposeraient trois capteurs photo avec un module de 48 mégapixels de 1/1,56 pouce pour l'appareil photo principal, un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom 3x, et un appareil photo ultra grand-angle de 48 mégapixels. Il embarquerait une batterie d’une capacité de 4800 mAh supportant la charge à 67 watts.

Aucun espace entre les deux volets du OnePlus Open

L'interview de Pete Lau avec Unbox Therapy a également révélé des détails surprenants concernant le OnePlus Open, notamment sa capacité à se fermer sans laisser d'espace entre les deux volets de l’écran interne qui se replie sur lui-même, ce qui constitue une prouesse technique.

En outre, la marque a tout de même réussi à dissimuler le module photo derrière une protection, gardant le design définitif du smartphone, et plus précisément pour ses capteurs photo, au secret (pour le moment).

Le PDG de OnePlus a également souligné que le OnePlus Open et l'Oppo Find N3 ont été développés conjointement par les équipes des deux sociétés, apportant chacune leur expertise unique, OnePlus se concentrant sur l'expérience utilisateur fluide et rapide, tandis qu'Oppo a contribué à la partie photo du smartphone. En dépit des attentes pour le lancement mondial du OnePlus Open le 19 octobre, il semble probable que ce smartphone ne soit pas disponible en France, en raison des récents développements juridiques qui ont contraint Oppo et OnePlus à quitter le marché français après un procès contre Nokia.

Voici la vidéo montrant le OnePlus Open avec l’interview de Pete Lau, CEO de OnePlus :