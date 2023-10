Honor dévoile le Honor Magic Vs2 : le smartphone pliant format livre le plus léger au monde

Honor vient officiellement d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone pliant au format livre, le Honor Magic Vs2, en Chine. Ce nouveau téléphone ultra perfectionné est le plus léger au monde dans sa catégorie avec un poids de 229 grammes et embarque une fiche technique proche du Magic V2 présenté, il y a peu. En voici tous les détails.

Honor continue le développement d’une gamme complète de smartphones pliants. Après avoir présenté le Magic V2 en septembre dernier au marché européen et dont on attend toujours une date de commercialisation ainsi qu’un prix, la marque vient d’officialiser le nouveau modèle Magic Vs2. Celui-ci établit un record en devenant le smartphone pliant au format livre le plus léger du marché. Effectivement, il ne fait que 229 grammes contre 231 grammes pour le Magic V2 tandis que le Samsung Galaxy Z Fold5, le concurrent direct propose un poids de 253 grammes. Cette prouesse est rendue possible par l'utilisation d'un châssis en alliage de magnésium de qualité aérospatiale, qui est 33% moins dense que les matériaux conventionnels et qui couvre 72% de la surface sous l'écran. En outre, la charnière en titane, fabriquée avec une technologie d'impression 3D de pointe, assure un équilibre parfait entre légèreté et solidité, offrant une expérience d'ouverture et de fermeture fluide.

Deux écrans de très haute qualité

Concernant l’affichage, le Honor Magic Vs2 est équipé d'un écran AMOLED extérieur de 6,43 pouces au format 20/9, avec une résolution de 2376x1060 et une luminosité maximale de 2 500 cd/m². Il est compatible avec le format vidéo HDR10+. Une fois déplié, l'écran AMOLED intérieur de 7,92 pouces offre une vue encore plus large, avec une résolution de 2344x2156 et une luminosité maximale de 1 600 cd/m². Celui-ci supporte les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision pour les plateformes de streaming qui les proposent. La fréquence de rafraîchissement est dynamique pouvant varier entre 1 et 120 Hz, sur les deux écrans. De plus, pour réduire la fatigue oculaire numérique, le Vs2 offre une modulation PWM à 3 840 Hz sur les écrans extérieurs et intérieurs, garantissant un confort visuel optimal. Les écrans supportent l’utilisation d’un stylet, le cas échéant.

Côté photographie, le Honor Magic Vs2 est équipé d'un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 20 mégapixels capable de zoomer optiquement en 2,5x et d’un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. On peut notamment compter sur sa capacité à proposer un zoom jusqu'à 40x ainsi que sur la technologie basée sur l'IA pour la capture avec détection de mouvement, et des algorithmes optimisés pour les portraits et les scènes de nuit. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur photo au niveau de l’écran extérieur qui embarque 16 mégapixels.

Quelle puissance de calcul pour le Honor Magic Vs2 ?

En termes de performances, le Honor Magic Vs2 est alimenté par le Soc Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, soit l’une puce les plus véloces du moment mais légèrement moins que celle qui est intégrée dans le Magic V2, par exemple, s’agissant du Snapdragon 8 Gen 2 tandis que le Galaxy Z Fold5 utilise une version spécialement optimisée de ce dernier. Les technologies GPU Turbo X et OS Turbo X Honor permettent de garantir une expérience utilisateur rapide et fluide grâce à des optimisations des ressources au niveau du système. De plus, le MagicOS 7.2 maximise la productivité en proposant la fonction de survol et divers modes d'écran partagés.

Le smartphone est doté d'une batterie ayant une capacité de 5 000 mAh supportant la charge à 66 watts, comme le Magic V2. L’appareil est décliné en trois couleurs : noir, violet corail et bleu glacier. Il y a deux configurations possibles : 12+256 Go ou 16+512 Go. Le smartphone n’est, pour le moment, disponible qu’en Chine. Espérons qu’il trouve son chemin jusqu’à nos marchés dès que possible. Les prix annoncés sont de 6999 yuans soit 910 € HT environ pour la version 12+256 Go et de 1040 € HT environ pour la version 16+512 Go.