Honor 70 Lite : il est à moins de 160 € ! 40 € de réduction sur ce roi des entrées de gamme

Le Honor 70 Lite est l'un des smartphones les plus abordables du constructeur chinois Honor spécialisé dans les smartphones de luxe. Chez Rakuten, vous pouvez le trouver à 159 €, au lieu des 199,99 € proposés par son constructeur sur le site HiHonor.

Le Honor 70 Lite est l'un des smartphones d'entrée de gamme de la marque Honor. Il a été commercialisé en mars 2023 pour amener la qualité des produits très luxueux de l'enseigne vers un large public. Le Honor 70 Lite est un téléphone pas cher, mais avec un très son triple capteur arrière, sa batterie de 5100 mAh et sa puce de Qualcomm, il est très efficace. Sur la plateforme Rakuten, le Honor 70 Lite est disponible à seulement 159 €, ce qui représente une excellente opportunité, que ce soit pour vous-même ou pour vos ados.

Fiche technique du Honor 70 Lite

Écran : LCD 90 Hz, de 6,5 pouces

LCD 90 Hz, de 6,5 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 480 Plus

Processeur Snapdragon® 480 Plus Mémoire : 4 Go

4 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50MP

50MP Caméra frontale : 8MP

8MP Batterie : 5100 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 70 Lite est un smartphone dont la fiche technique est très solide. Il se montre polyvalent et capable dans de nombreuses tâches et propose une expérience satisfaisante notamment grâce à son objectif principal de 50 mégapixels, son processeur Snapdragon 480 Plus, ainsi que sa batterie de 5100 mAh qui lui confère une excellente autonomie.

Honor 70 Lite : il est à moins de 160 € sur Rakuten

Le Honor 70 Lite est disponible à 159 € sur Rakuten, ce qui constitue une opportunité parfaite pour acquérir un smartphone abordable et robuste qui vous accompagnera pendant de nombreuses années. Il possède une garantie de 2 ans et sa livraison est gratuite.