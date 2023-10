Xiaomi Poco F5 : il a encore baissé de prix sur Cdiscount et passe à moins de 330 €

Le Xiaomi Poco F5 a commencé à être commercialisé par le constructeur chinois Xiaomi en mai dernier. Ce milieu de gamme est un appareil pensé pour être à la fois performant et accessible, ce pourquoi il est polyvalent et possède un écran Amoled, et une puce Snapdragon 7+ Gen 1 qui représente le summum en termes de SoC pour les smartphones de gamme intermédiaire. Le Poco F5 de Xiaomi est en ce moment sur Cdiscount pour 329 € au lieu des 429 € proposés par son constructeur.

La fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 1 RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 256 Go

256 Go Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 16 Mp

16 Mp Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone 5G de milieu de gamme qui est polyvalent et tend vers le haut de gamme via certains de ses composants. Il est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec sa puce Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, il offre des performances solides sans pour autant être excessivement cher. Sa batterie de 5000 mAh, associée à une charge rapide de 67 W, lui permet de se recharger complètement en seulement 46 minutes et de maintenir une autonomie de longue durée. En ce qui concerne la photographie, son appareil photo principal de 64 mégapixels offre des performances au-dessus de la moyenne pour un smartphone de cette catégorie.

Xiaomi POCO F5 : il baisse encore de 20 €, ce qui le fait passer à 329 € au lieu des 429 €

Le Xiaomi Poco F5 passe donc de 429,90 € à 329 € chez Cdiscount. L'avantage d'un marchand comme Cdiscount, c'est que le produit est vendu avec une garantie de 2 ans et une livraison gratuite.