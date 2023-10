Xiaomi va faire passer sa surcouche de MIUI à HyperOS pour une hyperconnectivité

C’est par le biais des réseaux sociaux chinois Weibo et américain X (anciennement Twitter) que Xiaomi a fait l’annonce de cette transition. Cette décision marque le lancement d'un « nouveau système d'exploitation », dixit la marque, qui alimentera les smartphones et autres appareils commercialisés par la société chinoise à l’avenir. Selon Xiaomi, « HyperOS » sera conçu en mettant « les personnes au centre pour créer un système d'exploitation complet pour les individus, les véhicules et les familles ».

Le déploiement de HyperOS débutera avec la série Xiaomi 14, mais les détails exacts sur l’apparence et les fonctionnalités de ce nouveau système d’exploitation restent à être révélés. Bien que Xiaomi ne fasse pas de déclarations audacieuses sur l’interface utilisateur, il est confirmé que HyperOS « remplacera progressivement » la surcouche logiciel MIUI sur les appareils existants de la marque.

Une base Android malgré tout

Il est important de noter que le « nouveau système d'exploitation » ne sera pas complètement inédit. À l’instar de HarmonyOS de Huawei, il repose sur Android. Contrairement à Huawei, cependant, Xiaomi ne cache pas ce fait et affirme que HyperOS est « basé sur l'intégration d’une version Open Source d’Android fortement personnalisé et sur le système Vela développé en interne », tout en « réécrivant complètement » l’architecture sous-jacente.

Il sera intéressant de découvrir ce que HyperOS apportera de nouveau et comment il pourrait changer Android au point de justifier son statut de « nouveau système d'exploitation » (bien qu'il ne le soit pas car vous l’avez compris, basé malgré tout sur le système de Google Android, lui-même s’appuyant sur une base Linux). Cependant, il faudra attendre pour en savoir plus sur ce sujet. Il n’est pas encore clair quel impact cette transition aura sur les appareils Xiaomi vendus en dehors de la Chine, mais il est sous-entendu que cela pourrait être une démarche internationale.

HyperOS est attendu sur les prochains flagship de la marque, à savoir la série Xiaomi 14 qui devrait être prochainement officialisé en Chine.