Retrouvez les promos forfaits RED BY SFR du moment : de 1Go à 200Go dès 4,99€

Voici les offres du moment à ne pas manquer disponibles sur le réseau SFR : les promos RED avec 1Go à 200Go dès 4,99€ ! Découvrez notre zoom du jour avec les nouveaux forfaits illimités et pas chers de cet opérateur bien connu !

Les forfaits pas chers à moins de 10€

RED by SFR proposent en ce moment quatre nouveaux forfaits en promo avec de 1Go à 200Go ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais.

Deux forfaits vous permettent de ne pas dépasser le seuil mensuel des 10€ pour votre budget de téléphonie mobile. Ces derniers vous offrent l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine ainsi que depuis les pays de l'UE et les DOM.

Le forfait RED 1Go est à seulement 4,99€ par mois. Ce forfait est idéal pour les petits budgets et surtout pour bénéficier de l'illimité pour les appels, SMS et MMS. En effet, le giga qui est fourni sera utile simplement pour consulter vos mails et éviter de hors-forfait immédiat en Métropole comme à l'étranger (UE/DOM).

Le forfait RED 20Go coûte la somme de 9,99€ par mois. Il vous donne l'opportunité de vous connecter à hauteur de 20Go en France métropolitaine et d'apprécier les 10Go dédiés à votre usage internet au sein de l'UE et des DOM. Vous pouvez également souscrire à l'option Vitesse 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Les forfaits illimités avec un max de data

Vous préférez faire le plein de data ? Alors deux forfaits illimités pourraient vous convenir. Également sans engagement, ils incluent l'illimité pour l'ensemble de vos appels et messages émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis l'UE. L'option Vitesse 5G est disponible avec ces deux offres RED. Elle vous coûtera 3€ par mois.

Pour disposer de 100Go en France métropolitaine, vous pouvez opter pour le forfait RED à 13,99€ par mois. Envie de doubler l'enveloppe data ? C'est possible avec le forfait RED 200Go à 17,99€ par mois. La première offre vous permet de rester connecté depuis l'étranger (UE/DOM) grâce aux 19Go fournis. Vous profiterez de 24Go depuis ces destinations avec le forfait RED 200Go.

Quel que soit le forfait RED que vous choisirez parmi ces quatre promos, vous pourrez souscrire à l'option spécial International à 5€ par mois : 30Go depuis UE/DOM, dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.

