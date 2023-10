De nouvelles promos sont disponibles chez cet opérateur low cost sur le réseau Orange : de 20Go à 130Go dès 5,99€

Zoom sur la nouvelle promo 80Go

L'opérateur Lebara met en avant de nouvelles promos sur ses forfaits sans engagement et disponibles sur le réseau Orange*. Vous pouvez ainsi en profiter dès maintenant et résilier votre abonnement plus tard, dès que vous le souhaitez, sans frais. Cela vous permet d'adapter au mieux votre forfait mobile selon vos besoins et envies du moment ou encore en fonction de votre budget de téléphonie.

Le nouveau forfait pas cher de l'opérateur low cost n'est autre que l'offre 80Go à 9,99€ par mois ! Avec celle-ci, vous pourrez apprécier 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et utiliser les 5Go dédiés à cet effet depuis les pays de l'Union européenne ainsi que depuis les départements d'outre-mer. Vous bénéficierez par ailleurs de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble des zones précitées.

Notez qu'avec les quatre offres mobile de Lebara, votre abonnement se renouvelle tous les 30 jours et non tous les mois calendaires. De plus, l'envoi des MMS n'est pas inclus dans vos garanties. Enfin, quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez profiter de la carte SIM et de la livraison gratuites ainsi que de 1Go supplémentaire offert le premier mois de votre abonnement !

De 20Go à 130Go dès 5,99€

Pour les plus petits budgets, deux forfaits sont disponibles. Le premier est au prix de 5,99€ par mois et vous permet de disposer de 20Go en France métropolitaine. Le second propose 40Go de data en Métropole pour la somme de 7,99€ par mois. Ces deux offres incluent l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis la Métropole ainsi que 5Go utilisables lors de vos séjours en Europe (UE/DOM).

Vous souhaitez davantage de data ? Le forfait mensuel 130Go, à 13,99€ par mois, devrait vous satisfaire ! Vous pourrez profiter de 130Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole et de 7Go dédiés à votre connexion au sein de l'UE et des DOM. Ce forfait assure la même garantie que les précédents forfaits en termes de communication.

Sachez que la seule condition pour profiter de ces forfaits économiques, c'est de faire l'objet d'une nouvelle souscription.

JE PROFITE DES AUTRES PROMOS

*premier réseau de France selon le rapport de l'ARCEP