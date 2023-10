iPhone 12 : Il fait son grand retour à un prix époustouflant

L'iPhone 12 a disparu du marché pendant quelques semaines le temps de se remettre à jour. Le voilà de retour plus fort que jamais avec une toute nouvelle mise-à-jour, et en plus vous pouvez le trouver en reconditionné à 353 € ce qui est impressionnant quand on sait qu'il est vendu neuf jusqu'à 200 € plus cher.

Le téléphone du géant Américain Apple, l'iPhone 12, a récemment été stoppé pour quelques semaines afin d'être remis à jour pour un problème de DAS. Rien d'alarmant car les norme sont très au-dessus du seuil qui deviendrait dangereux pour la santé. L'iPhone 12 revient donc plus fort que jamais, et il vous est possible de le trouver sur Certideal à 353 €, ce qui est mirifique, étant donné que son prix neuf est 200 € plus chers, et encore, sur les sites qui le vendent déjà à prix cassé.

Fiche technique de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

OLED, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L'iPhone 12 est un très bon smartphone qui a fait ses preuves par le passé. Loin d'être dépassé, il est toujours largement devant de très nombreux smartphones de milieu actuel, et encore, les milieux de gamme plus proche du haut que du bas. Avec un très bel écran OLED, et sa puce A14 Bionic, il permet une image magnifique et des calculs rapides comme seule l'optimisation des smartphones d'Apple le permet.

L'iPhone 12 fait son retour à prix imbattable !

L'iPhone 12 est donc de retour sur le marché, et on peut déjà le retrouver à des prix incroyables en reconditionné chez Certideal qui nous le propose à 353 €, et encore, vous pouvez faire reprendre votre ancien téléphone et faire descendre ce prix d'encore plus de 100 €. Il s'agit d'une version en état correct, ce qui veut dire que l’appareil est testé et garanti 24 mois, et certifié avec un état technique 100% fonctionnel.