L’iPhone 12 peut désormais être à nouveau commercialisé, l’ANFR donne son autorisation mais seulement en France métropolitaine

C’est maintenant officiel, l'iPhone 12 a toutes les autorisations nécessaires pour continuer sa commercialisation en France métropolitaine. Touché par un problème d’émission d’ondes supérieur à la norme fixée par l’Europe, le mobile Apple avait dû être retiré des rayons physiques et en ligne. L’ANFR vient d’annoncer la reprise de sa vente.

En France, l'annonce de l'iPhone 15 avait été quelque peu éclipsée par une décision surprenante de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), interdisant la vente de l'iPhone 12 en France. En effet, le mobile Apple dépassait le niveau d'émissions d'ondes fixé par un seuil de la réglementation française. Prenant le problème au sérieux, Apple promettait alors qu’une mise à jour serait disponible pour corriger cela. Le but de celle-ci était de faire passer le DAS de l'iPhone 12 sous le seuil réglementaire français, qui est fixé à 4 W/kg. Conformément à la définition de l'ANFR, le DAS quantifie l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. L'iPhone 12 dépassait légèrement ce seuil, bien que ce dernier soit plus strict en France que dans d'autres pays où Apple commercialise ses produits.

La mise à jour a effectivement été déployée par la marque à la pomme. Le 26 octobre, l’ANFR a publié un tweet sur le réseau social X (anciennement Twitter) pour annoncer officiellement que la reprise de la commercialisation de l’iPhone 12 pouvait avoir lieu. L’organisme a effectivement pris acte de la mise à jour de l’appareil permettant d’ajuster le DAS pour les utilisateurs.

Toutefois, la reprise est autorisée en France métropolitaine uniquement. En effet, l’ANFR précise dans un autre message que l’interdiction de vente est maintenue dans les départements d’outre-mer puisque la mise à jour n’y est pas, à cette heure, encore disponible. Celle-ci devrait être proposée d’ici la fin de l’année, précise l’organisme.