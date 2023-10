Découvrez la nouvelle promo spéciale Halloween chez YouPrice

En voilà un forfait qui surprend ! Spécialement pour Halloween, cet opérateur virtuel lance une toute nouvelle promo avec de 111Go à 130Go à prix cassé et sans engagement ; découvrez le forfait Le Boo en détail dans cet article !

La nouvelle promo spéciale Halloween

Farce ou friandise ? Oui, le grand jour est arrivé et non, ce n'est pas une farce ! L'opérateur YouPrice propose spécialement pour la fête d'Halloween un tout nouveau forfait en promo. Ce forfait flexible, appelé Le Boo, est disponible jusqu'à mercredi prochain.

Il est réservé aux nouvelles souscriptions et s'appuie sur deux réseaux : Orange et SFR. Vous avez ainsi la possibilité de choisir celui qui couvre le mieux votre zone géographique d'habitation, vous permettant de profiter de façon optimale et fluide des garanties fournies par votre forfait mobile.

De plus, le forfait Le Boo est ajustable, c'est-à-dire que vous profitez de trois paliers data afin de varier votre consommation de gigas sans surcoût, d'un mois à l'autre et selon vos besoins. Le changement de palier se fait automatiquement lors de la facturation mensuelle de votre abonnement mobile.

Les garanties de ce forfait pas cher

Le nouveau forfait économique de YouPrice vous permet de surfer sur le net à hauteur de 130Go en France métropolitaine. Il bénéficie d'une remise mensuelle de 2€ les deux premiers mois d'abonnement, et ce, quel que soit le réseau que vous choisirez ! Plus précisément, voici comment le forfait Le Boo se présente :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

puis 11,99€/mois de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 18,99€/mois

puis 18,99€/mois de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 20,99€/mois

Vous souhaitez profiter de la 5G avec ce forfait à prix cassé ? Bonne nouvelle, vous pouvez souscrire à l'option 5G qui vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois.

Vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM. D'ailleurs, lorsque vous voyagerez au sein de ces dernières destinations, vous pourrez rester connecté grâce aux 16Go fournis par votre offre mobile.

Enfin, ce forfait illimité est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.