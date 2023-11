Les trois forfaits mobile avec un max de data à 13,99€ par mois à découvrir en ce moment

Vous voulez profiter d'un maximum de data avec votre prochain forfait mobile ? Ça tombe bien, on vous propose aujourd'hui une sélection de trois forfaits pas chers avec 100Go d'internet et sans engagement !

Un forfait 100Go sur le réseau Orange

Chez SOSH, vous pouvez en ce moment profiter d'un forfait avec 100Go dédiés à votre connexion web en France métropolitaine au prix de 13,99€ par mois. Ce forfait sans engagement vous offre également 20Go utilisables lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM. Notez que la Suisse et Andorre ne sont incluses dans les garanties de votre offre mobile. De plus, avec ce forfait illimité, vous pourrez communiquer comme bon vous semble depuis les destinations précitées, mais aussi depuis la Métropole vers les DOM !

Cette promo signée SOSH est valable pour toute nouvelle souscription et s'appuie sur le réseau Orange, premier réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP, publiée le 26 octobre dernier.

Le forfait B&You 100Go avec la carte SIM à 1€

Bouygues Telecom vous propose sa série spéciale B&You avec 100Go en France métropolitaine pour la somme de 13,99€ par mois. En souscrivant à ce forfait illimité et sans engagement, vous profitez de la carte SIM à 1€ seulement ! Vous disposerez de 20Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous pourrez communiquer sans compter grâce à l'illimité.

Les plus pressés d'entre vous pourront souscrire à l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Le forfait RED 100Go et son option spécial International

RED by SFR met en avant une offre mobile en promo avec 100Go fournis pour surfer sur le web en France métropolitaine. La vitesse 5G est accessible avec ce forfait économique et sans engagement. Il faudra pour cela sélectionner l'option à 3€ par mois. L'opérateur prévoit 19Go, que vous pourrez utiliser afin de rester connecté à l'étranger (UE/DOM), ainsi que l'illimité disponible partout au sein de l'Union européenne.

Les voyageurs occasionnels apprécieront cette option spéciale International à 5€ par mois. Elle permet de bénéficier de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go pour vous connecter en Suisse, en Andorre et depuis les États-Unis ainsi qu'au Canada !