Craquer pour ce forfait mobile 5G pas cher avec 120Go et un max de services !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile complet, avec une couverture 5G maximale et des options avantageuses ? On a trouvé ce qu’il vous faut chez Syma Mobile avec le forfait Le treize. Grand frère du « neuf », ce forfait mobile 5G sans engagement repousse les limites, avec une généreuse enveloppe Internet, des appels illimités, ainsi que diverses options exclusives pour une expérience mobile optimale. On vous dit tout au sujet de cette offre dans cet article

Une grosse enveloppe web en 5G

Avec le forfait mobile Le treize, SYMA Mobile vous offre une enveloppe internet de 120 Go/mois en France métropolitaine, avec la possibilité d'utiliser votre mobile en mode modem.

Ce volume web est utilisable sur l’ensemble du réseau 4G/4G+ de SFR qui couvre tout le pays, mais aussi sur l’ensemble du réseau 5G de cet opérateur. Vous pouvez ainsi profiter d'une connexion en très haut débit pour naviguer sur le web, regarder des vidéos en streaming, et télécharger vos applications préférées.

De plus, lorsque vous voyagez dans l'Union Européenne et les DOM, vous disposez de 14 Go/mois (déduits de votre enveloppe de 120 Go) pour rester connecté à internet.



L’illimité pour les appels et SMS/MMS

Avec Le treize, vous bénéficiez des appels illimités en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que depuis l'Union Européenne et les DOM. Vous pouvez ainsi rester en contact avec vos proches, où qu'ils se trouvent. De plus, les SMS et MMS sont également illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l'Union Européenne et les DOM lors de vos séjours dans ces destinations.

Des options exclusives

Actuellement, toute nouvelle souscription au forfait mobile Le treize donne aussi droit gratuitement à quelques options supplémentaires.

La première, l’option "100 destinations" vous permet de passer des appels illimités depuis la France métropolitaine vers des fixes et/ou mobiles de 100 destinations internationales. Vous pouvez ainsi rester en contact avec vos proches à l'étranger sans vous soucier des frais supplémentaires.

Quant à l'option "Mobiles Européens", elle vous donne la possibilité de passer des appels illimités depuis la France métropolitaine vers 20 destinations mobiles au sein de l’UE, ainsi que vers les mobiles des DOM TOM. Vous pouvez ainsi communiquer librement avec vos contacts européens.

Enfin, l'option "Offre découverte Presse éditoriale" vous donne accès au portail SYMA news, où vous pouvez découvrir une sélection d'articles et de contenus éditoriaux. Profitez de cette occasion pour rester informé sur les sujets qui vous intéressent.

Un prix très attractif et sans engagement

Comme l’indique son nom, Le treize de SYMA Mobile est proposé à un prix mensuel de seulement 13,99€, sans engagement. Cela signifie que vous n'êtes pas lié par un contrat à long terme et que vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, sans frais supplémentaires. Ce tarif est par ailleurs sans condition de durée. En d’autres termes, le prix de ce forfait ne changera pas, même après un an. Vous pouvez donc en profiter pour faire beaucoup d’économies.

Ne perdez donc pas de temps ! Offrez-vous ce maxi forfait dès maintenant pour profiter à fond de votre mobile en cette fin d’année.

