Bon plan : quatre forfaits mobile à petit prix allant de 20 à 130Go dès 5.99€ sur le réseau Orange avec cet opérateur Low Cost

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan mobile, vous n'allez pas être déçu avec les promos de cet opérateur low cost ! Découvrez ses forfaits sans engagement et à prix mini avec de 20Go à 130Go de data ... Vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

Forfaits en promo sur le réseau Orange

L'opérateur Lebara met en avant quatre offres promotionnelles vous permettant de profiter d'un abonnement mobile à prix mini sans pour autant réduire l'enveloppe data ! En effet, les forfaits proposés fournissent de 20Go à 130Go de data en France métropolitaine à moins de 14€ par mois. En souscrivant à l'un ou l'autre de ces forfaits économiques, vous pourrez bénéficier en plus d'une promo supplémentaire : la carte SIM ainsi que la livraison sont offertes ! L'opérateur vous offre également 1Go supplémentaire le premier mois d'abonnement, quelle que soit l'offre choisie.

Réservées aux nouveaux clients, ces promos sont sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge. De plus, les forfaits de Lebara s'appuient sur le réseau Orange, premier réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP publiée en octobre dernier. Vous vous assurez ainsi de pouvoir profiter pleinement et de façon optimale des garanties proposées par votre forfait de téléphone mobile.

Enfin, la petite subtilité des offres signées Lebara, c'est que les abonnements se renouvellent tous les 30 jours et non chaque mois calendaire.

De 20Go à 130Go à prix mini

Avec les forfaits sans engagement de Lebara, vous pouvez profiter de l'illimité pour les appels et les SMS émis en France métropolitaine. Les forfaits 20Go, 40Go et 80Go vous permettent de disposer de 5Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, afin que vous puissiez rester connecté même à l'étranger. Avec le forfait 130Go, vous bénéficierez de 7Go depuis ces destinations.

En optant pour le forfait à 5,99€ par mois, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 20Go en France métropolitaine. Pour profiter du double de gigas, vous pouvez vous tourner vers le forfait Mensuel 40Go à 7,99€ par mois qui vous offrira 40Go en Métropole.

Pour davantage de data sans dépasser le seuil des 10€, vous pouvez privilégier le forfait Mensuel 80Go à 9,99€ par mois. Vous aurez alors la possibilité de vous connecter à hauteur de 80Go en France métropolitaine.

Enfin, le forfait Mensuel 130Go vous permettra de naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole grâce aux 130Go prévus par votre abonnement, et ce, au prix de 13,99€ par mois.