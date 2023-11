Bon plan : craquez pour votre forfait mobile 40Go dès 7,99€ avec l'une de ces trois offres mobile !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher avec 40Go de data ? Bonne nouvelle, aujourd'hui on vous présente trois offres en promo disponibles en ce moment chez ces opérateurs virtuels. Découvrez-les et optez pour l'abonnement mobile qui vous convient !

40Go à prix mini sur le réseau Orange

Chez Lebara, vous pouvez en ce moment profiter de son forfait mobile sans engagement avec 40Go de data en France métropolitaine pour seulement 7,99€ par mois ! Pour être plus précis, 7,99€ tous les 30 jours, car les forfaits pas chers de Lebara se renouvellent tous les 30 jours et non tous les mois calendaires.

En optant pour cette offre réservée aux nouvelles souscriptions, vous bénéficierez de la carte SIM et de la livraison gratuites. L'opérateur vous offre également un giga supplémentaire le premier mois de votre abonnement. Ce forfait s'appuie sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP publiée en octobre dernier.

Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos SMS sans compter en France métropolitaine et apprécier les 5Go fournis par votre forfait pour votre usage internet lors de vos séjours en Europe (UE/DOM).

Le forfait ajustable et écoresponsable

Chez Prixtel, vous pouvez souscrire à la Série Limitée Oxygène, flexible et neutre en CO2. Elle vous propose de 40Go à 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine en toute sérénité. Vous pouvez ainsi varier votre consommation de data d'un mois à l'autre sans surcoût imprévu. Voici comment se présente l'offre illimitée Oxygène :

jusqu'à 40Go : 8,99€ par mois

de 40Go à 60Go : 10,99€ par mois

de 60Go à 80Go : 12,99€ par mois

Vous partez régulièrement à l'étranger pour des raisons professionnelles ou dans le cadre de vos loisirs ? L'opérateur a tout prévu puisqu'il vous fournit jusqu'à 15Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité.

Pour information, ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau SFR et a remporté le Palmarès France Capital de la meilleure enseigne pour sa qualité de service, dans la catégorie "Opérateurs mobiles, téléphonie, Internet, TV".

40Go à prix cassé sans limitation de durée

C'est une remise exceptionnelle que met en avant l'opérateur Auchan Télécom sur son forfait WOOT 40Go ! En effet, en souscrivant à ce forfait sans engagement et illimité, vous bénéficiez de 6€ de remise mensuelle sur le tarif initial. À 8,99€ par mois au lieu de 14,99€, vous pouvez réaliser jusqu'à 72€ d'économie, soit l'équivalent de 4 mois d'abonnement au tarif de base.

Vous pourrez alors vous naviguer sur la toile à hauteur de 40Go en France métropolitaine et profiter de 15Go afin de rester connecté lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM. Depuis l'ensemble des destinations précitées, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre guise grâce à l'illimité prévu par votre abonnement mobile.

Enfin, sachez que ce forfait utilise le réseau Bouygues Telecom et que le coût de votre carte SIM s'élèvera à 5€ au lieu des 10€ généralement facturés.