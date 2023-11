Faites-vous plaisir avec la promo pré black week du moment : le Samsung Galaxy S22 est pratiquement à moitié prix !

Un nouveau smartphone à prix cassé, ça vous tente ?

Voici la nouvelle offre promotionnelle disponible en ce moment sur la plateforme de vente en ligne bien connue de tous : Rakuten. En effet, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S22 à prix cassé, c'est-à-dire au prix de 423,38€ au lieu de 859€ sur le site du constructeur. En plus, ce smartphone - que nous présentons plus en détail en seconde partie d'article - est neuf et non d'occasion ou reconditionné ! Vous avez l'opportunité de payer en plusieurs fois sans frais supplémentaires si vos finances ne vous permettent pas de débourser la totalité de la somme. Vous verserez ainsi 105,85€ pendant 4 mois.

Le revendeur pro qui vous permet de profiter de ce tarif préférentiel est Teverley. En plus, avec le code promo TEV5150, vous pouvez également bénéficier d'une remise de 5% ; code promo à renseigner lors de l'étape de l'achat. La livraison est gratuite et s'opère sous 7 à 15 jours. La garantie de votre nouveau téléphone mobile s'étale sur une durée de 1 an.

Il est par ailleurs possible de s'inscrire pour devenir membre du Club R gratuitement et sans engagement, afin de profiter de réductions grâce aux points gagnés et cumulés au fil de vos achats.

Que nous offre le Samsung Galaxy S22 ?

Le smartphone concerné par cette offre en promo n'est autre que le Galaxy S22 issu de la gamme des smartphones signés Samsung. Disponible en coloris "noir fantôme", ce mobile dispose d'un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces de technologie Vision Booster, ce qui vous assure une utilisation optimale tant en termes de luminosité qu'en termes de visibilité.

En termes de performance, le Galaxy S22 embarque un processeur gravé en 4nm pour apporter une grande fluidité d’expérience utilisateur. Vous pourrez par ailleurs souscrire à un forfait 5G sans vous poser de question car cet appareil est compatible.

Vous êtes amateurs de photographie ou un vidéaste amateur passionné ? Vous pourrez alors apprécier le système photo doté de trois capteurs : un principal de 50MP, un ultra grand-angle de 12MP ainsi qu'un téléobjectif de 10MP. L'espace de stockage proposé est de 128 Go, vous permettant ainsi de stocker photos, vidéos et documents sereinement.

Enfin, ce téléphone portable comporte une batterie de 3700 mAh, assurant une autonomie de près de 17 heures en utilisation en ligne activée sur Wi-Fi.