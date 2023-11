Polestar pourrait lancer son premier smartphone, le Polestar Phone en collaboration avec Meizu

Ce n’est plus un secret pour personne, Xiaomi et Huawei préparent leurs premiers véhicules électriques depuis plusieurs mois maintenant, sans parler de Sony qui a déjà présenté son premier prototype de voiture électrique au CES 2020, la S Vision destinée à être commercialisée un jour. Ainsi, les marques de téléphones diversifient leurs activités et pourraient effectivement prochainement vendre des voitures. Mais, désormais, l’inverse est sur le point de se produire. En effet, la marque suédoise d’automobiles Polestar, coentreprise fondée en 2017 entre Volvo Cars et Geely, groupe automobile chinois, a profité de l’événement Polestar Day pour dévoiler une vidéo présentant son premier smartphone. En septembre dernier, la marque avait annoncé son intention d’entrer sur le marché des téléphones portables intelligents du moins dans certains pays. Le partenaire technologique est la société Meizu. Celle-ci a commercialisé des smartphones en France avant de se retirer du marché il y a quelques années maintenant.

Une vidéo qui dévoile les contours du Polestar Phone

La vidéo montre le design du Polestar Phone. Il a l’ADN caractéristique de Meizu, et plus spécifiquement celui de la série Meizu 20. Il dispose d’un cadre métallique plat et trois modules de caméra distincts.

Le design épuré est marqué par la présence de trois anneaux de caméra individuels, abritant un appareil photo principal équivalent à 23 mm avec une ouverture f/1,9, un téléobjectif de 70 mm (f/2,0) et un objectif ultra-large de 15 mm avec une ouverture f/2,4. L'écran plat du Polestar Phone intègre une découpe soigneusement conçue pour la caméra selfie. Les côtés portent fièrement la marque Polestar, tandis que l'arrière est orné du logo de l'entreprise.

Le design c’est très bien, mais qu’en est-il des composants internes ?

Pour le moment, la marque n’a pas détaillé la fiche technique du Polestar Phone. Toutefois, il est présenté comme un modèle phare et devrait à ce titre, embarquer la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 à moins que MediaTek soit choisi pour y intégrer le récent Dimensity 9300 qui semble tout à fait capable de rivaliser. Il pourrait également profiter d’une généreuse quantité de mémoire vive et d’une charge rapide. La charge sans fil est également envisageable. En effet, l’idée de Polestar serait d’intégrer son smartphone à ses véhicules électriques avec une expérience connectée cohérente et on image pouvoir poser le téléphone sur une zone spécifique pour le recharger de manière ergonomique et pratique, donc sans fil.

Meizu, faisant partie du même conglomérat que Polestar, possède son propre logiciel automobile, Flyme Auto. Des rumeurs en provenance de Chine laissent entendre que le Polestar Phone pourrait adopter une interface Polestar OS, peut-être développée en collaboration avec Meizu, pour une intégration optimale avec les véhicules de la marque.