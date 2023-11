Promo spéciale Black Week : profitez d'une incroyable remise de 71% sur le Galaxy S20 FE !

Vous convoitez un smartphone à prix cassé ? Ça tombe bien, à l'occasion de la Black Week, vous pouvez bénéficier de 71% de remise sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G ! Disponible sur la célèbre plateforme de vente en ligne, on vous dit tout de cette promo pour que vous puissiez en profiter dès maintenant !

Une promo spéciale Black Week

Vous avez bien lu, vous pouvez dès à présent profiter d'une remise exceptionnelle sur le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G ! Cette promotion vous permet d'économiser 71% du prix initial de ce téléphone mobile (659€) grâce à l'évènement tant attendu : la Black Week ! Oui, c'est bien l'occasion de faire des achats sans exploser son budget, à condition de s'y préparer.

Si dans votre liste vous aviez besoin ou envie d'un nouveau smartphone, ne cherchez plus ! La célèbre plateforme de vente en ligne Rakuten met à disposition le Samsung Galaxy S20 FE 5G, neuf, à partir de 189€ et quelques centimes, selon le revendeur que vous sélectionnerez. Dans la plupart des cas, vous recevrez gratuitement votre nouveau smartphone dans un délai de 8 à 20 jours selon l'offre que vous choisirez et pourrez bénéficier de 5% de remise supplémentaire grâce au code PROMO qui vous sera dévoilé par votre vendeur. Ce code est à renseigner lors de votre achat.

Vous pouvez également devenir membre du Club R afin de profiter davantage de promotions ! Ce service est gratuit et sans engagement. Il vous permet de gagner et de cumuler des points lors de vos achats/ventes sur la plateforme Rakuten et ses partenaires.

Le Samsung Galaxy S20 FE à prix cassé

Nous vous exposons ici les principales caractéristiques du Samsung Galaxy S20 FE 5G pour que vous puissiez confirmer votre souhait d'achat. Ce smartphone dispose d'un écran Full HD Infinity-O de 6,5 pouces. Son design raffiné propose une finition mate élégante de couleur nuage marine qui saura satisfaire tous les styles. Résistant aux éclaboussures, à la poussière ou encore aux gouttes de pluie, ce mobile vous apportera une grande satisfaction tant au niveau de son système photo que de sa puissance. Celle-ci est assurée notamment par les 6Go de RAM, mais aussi par l'écran Super AMOLED qui s’actualise à une fréquence de 120 Hz.

Outre la fluidité de navigation et la performance de ce téléphone mobile, vous pourrez profiter des trois appareils photos de qualité professionnelle avec un objectif ultra grand-angle de 12 MP, un capteur grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Pour les amoureux des selfies, le capteur frontal de 32 MP vous permettra de réaliser vos plus beaux clichés.

Enfin, vous pourrez apprécier la batterie de 4 500 mAh qui vous garantira une utilisation en ligne activée (Wi-Fi) de près de 14 heures ainsi que la capacité de stockage de 128Go afin de conserver documents et photos en toute sérénité.