iPhone 14 : il est disponible en 4 fois sans frais chez Amazon pour le Black November ! Mais pour combien de temps ?

L'iPhone 14 est l'un des tous derniers modèles du constructeur américain Apple, qui vient tout juste d'accueillir son petit frère l'iPhone 15. Pour autant, l'iPhone 14 reste totalement d'actualité avec des composants toujours aussi impressionnants, digne de son constructeur. Nous pouvons le trouver en ce moment pour 799 € sur Amazon, le tout avec la possibilité de le financer en 4 fois sans frais ! Une façon plus pratique et moins chère de se procurer l’un des meilleurs smartphones du moment.

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux Processeur : A15 Bionic

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en continu

Comme d'habitude, la fiche technique de l'iPhone 14 est très solide. Il n'est pas toujours évident de comprendre les caractéristiques d’un appareil, et les iPhone ont tendance à bien cacher leurs jeux. Il faut dire qu'Apple a une façon bien à lui de rendre ses produits les plus ergonomiques. Et cela fonctionne très bien, puisque la moindre des choses est de dire qu'ils sont parfaitement optimisés !

L'iPhone 14 en 4 fois sans frais sur Amazon !

L'iPhone 14 est disponible pour 799 € sur Amazon, une baisse de prix due à la sortie de la nouvelle gamme des iPhone 15. Mais en plus, il vous est possible de payer en quatre fois sans frais cet appareil, ce qui veut dire que vous pouvez étaler le paiement sur 4 mois, mais que vous ne paierez pas plus cher que son prix total.