Google Pixel 7a : Combien de temps cela va-t-il durer ? Une chute de prix spectaculaire a lieu chez cet opérateur de SFR

Nous sommes à la convergence parfaite de deux événements venus causer, et marquer d'une pierre blanche, la chute de prix du Pixel 7a. La gamme des Pixel s'est enrichie de sa 8e génération d'appareils, et dans très peu de temps le Black Friday commencera. En cette occasion unique, le prix accordé au Pixel 7a tombe de 180 € chez RED by SFR.

Le Google Pixel 7a est une invention particulièrement réussie dans le domaine du smartphone haut de gamme, car l’appareil combine habilement un prix abordable à des fonctionnalités qui s'adressent directement aux besoins de son public. Nous pouvons oublier les généralités, le Pixel 7a se concentre sur l'essentiel, ce qui le rend paradoxalement plus polyvalent que de nombreux autres appareils qui, en essayant de tout faire, en deviennent médiocres en tout. Vous pouvez le commander en ce moment auprès de l'opérateur RED by SFR pour 429 € voire même 329 €, soit avec 180 € de moins que chez son constructeur qui nous le propose à 509 €.

Caractéristiques du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a se veut puissant et met en œuvre les moyens d'y parvenir. Ici, point de puce extérieure à la marque, c'est le géant Google qui façonne lui-même le cœur de son produit, et nous obtenons ainsi la Tensor 2. Cette puce est là même que nous retrouvons dans le Pixel 7 standard, et bien que le Pixel 7a soit une version allégée physiquement, car plus fin et plus léger que son grand frère, cela vise plus à le rendre pratique que moins puissant, car il rivalise largement de puissance ! Avec 8 Go de RAM et sa Tensor, il fait tourner avec facilité de nombreuses tâches simultanées, et affiche sur son magnifique écran OLED vos vidéos, séries, film, appels en vsio, de la plus belle des manières. Vous pouvez retrouver notre test complet du Pixel 7a dans cet autre article.

Un smartphone puissant à moins de 330 € grâce à RED by SFR

En ce moment, l'une des meilleures affaires pour le Google Pixel 7a se trouve chez RED by SFR, l'opérateur low-cost de SFR. Disponible pour 429 €, il vous est possible de le faire descendre à 329 €, au lieu des 509 € demandés directement par Google, en souscrivant en même temps à un forfait sans engagement parmi les 4 proposés par l'opérateur ! Les forfaits de RED sont particulièrement intéressants puisqu'ils permettent tous d'accéder à des communications illimités (appels, SMS et MMS), à un certains nombres de gigas en roaming et à soit 1 Go, 20 Go, 100 Go ou 200 Go au choix.