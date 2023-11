Honor 100 et Honor 100 Pro, ils se dévoilent avant leur présentation officielle

Honor, la marque de smartphones basée à Shenzhen, a récemment annoncé la date d'un événement prévu pour le jeudi 23 novembre. L’idée est de présenter officiellement les nouveaux smartphones Premium Honor 100 et Honor 100 Pro. La marque a publié une vidéo dévoilant leur design, bien avant la présentation et dont voici tous les détails.

Dans une stratégie de teasing bien ficelée, Honor a diffusé une bande-annonce en ligne, offrant un aperçu des deux modèles à venir. Ces smartphones seront disponibles à l'achat sur des plateformes chinoises dans un premier temps, avant, espérons-le une présentation pour les autres marchés dont en Europe et en France. Ils viennent succéder au Honor 90 disponible depuis maintenant quelques mois.

La vidéo montre les deux smartphones, le Honor 100 et le Honor 100 Pro. On peut notamment voir la partie arrière des téléphones avec les capteurs photo qui sont intégrés dans des formes peu conventionnelles. En effet, le Honor 100 utilise un cercle coupé en partie et dont la circonférence est mise en valeur par une bordure spécifique, le tout posé sur une plaque.



Honor 100

Une version semble reprend le dos nacré du Huawei P60 Pro... Pour le Honor 100 Pro, il s’agit d’une forme ovale coupée également pour intégrer les capteurs photo, dans le coin supérieur à gauche. Sur la version colorée du Honor 100 Pro, une ligne suit cette découpe sur toute la hauteur du téléphone. Il semblerait que les deux appareils profitent d’un capteur photo principal de 50 mégapixels qui aurait une stabilisation optique pour limiter les bougés.

Honor 100 Pro

Les autres caractéristiques des Honor 100 et Honor 100 Pro

La série Honor 100 disposerait d’un écran avec une dalle AMOLED avec des bords incurvés, comme le Honor 90, sur les 4 côtés. Toujours à l’avant, le Honor 100 présente un écran poinçonné, abritant un unique capteur pour les selfies. En revanche, le Honor 100 Pro, plus sophistiqué, semble bénéficier de deux capteurs en façade. Rappelons que le Honor 90 disponible chez nous propose un capteur unique de 50 mégapixels capable de prendre des photos grand-angle jusqu’à 100 degrés.



Honor 100 Pro

Sinon, techniquement, il se murmure que le Honor 100 serait animé par la puce Snapdragon 7 Gen 3. Il y aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts. De son côté, le Honor 100 Pro pourrait être équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 et profiter d’une batterie de 5500 mAh supportant la charge à 100 watts.

Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant d’avoir les fiches techniques complètes annoncées par la marque lors de la présentation officielle qui doit avoir lieu le 23 novembre prochain et ainsi confirmer ou démentir les rumeurs qui courent à leur sujet.