La nouvelle série Honor 100 en approche pour une présentation d’ici la fin du mois ?

La marque Honor propose actuellement le Honor 90 et le Honor 90 Lite, des modèles de milieu de gamme qui ont des atouts certains mais qui seront prochainement remplacés. La nouvelle série Honor 100 arrive, repéré dans les listes de certification signifiant une date de commercialisation prochaine. Il se murmure même que cela pourrait être d’ici la fin du mois.

Les actuels smartphones Honor 90 et Honor 90 Lite pourraient être prochainement remplacés par la nouvelle série de mobiles Honor 100. En effet, des téléphones portant les références MAA-AN10 et MA-AN00 viennent d’être repérés dans les listes de certifications notamment de l’agence chinoise 3C qui doit valider les appareils électroniques avant leur mise sur le marché. Il pourrait s’agir des Honor 100 et Honor 100 Pro. Rappelons que le Honor 90 Pro a été exclusivement proposé en Chine. Les documents de certification nous permettent de savoir que les appareils peuvent supporter la charge rapide à 100 watts contre 66 watts pour le Honor 90 actuel. Cela représente une avancée significative pour passer moins de temps à côté de son chargeur.

Connectivité 5G confirmée et lancement imminent de la série Honor 100

Outre la charge rapide, la liste de certification révèle également la connectivité 5G sur les deux nouveaux modèles, assurant ainsi une navigation confortable en termes de rapidité. Le passage auprès des organismes de certification signifie qu’il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant de voir les produits commercialisés ou au moins officiellement présentés. Ainsi, il se murmure que la série des Honor 100 pourrait être annoncée d’ici la fin du mois. Une date est même avancée, le 23 novembre. La série serait composée de trois modèles : le Honor 100, le Honor 100 Pro et le Honor 100 GT.

Selon les informations disponibles, la série Honor 100 sera équipée de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 soit le chipset qui a équipé les modèles haut de gamme de l’année 2023. Ils pourraient avoir des écrans profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il semblerait que la marque reconduise ses technologies de protection oculaire, notamment celle qui permet une gradation haute fréquence pour le bien-être visuel de ses utilisateurs. La série Honor 100 pourrait être officialisée dans un premier en Chine avant, pour certains modèles d’être proposés sur d’autres marchés.