Premières fuites concernant le Honor 100 Pro avec une grosse batterie et un téléobjectif pressentis

Honor devrait continuer à proposer des smartphones numérotés et après le Honor 90 sorti récemment, le Honor 100 serait en préparation ainsi qu’une version encore plus aboutie, le Honor 100 Pro dont les premières indiscrétions se font entendre et dont voici la pleine teneur.

Actuellement, la marque Honor propose le très bon smartphone numéroté Honor 90 (lire notre test complet du Honor 90), mais nul doute que la marque a déjà commencé à travailler sur son successeur ou sur sa gamme de successeurs, le Honor 90 Pro n’ayant pas trouvé le chemin jusqu’à notre pays. Ainsi, il semblerait que le Honor 100 Pro soit l’un des prochains produits phares de la marque chinoise qui s’est récemment illustrée, lors du salon IFA 2023 en présentant le smartphone pliant Magic V2, le très beau concept V Purse mais également le Honor 90 Peacock Blue.

Une fois encore, c’est le très bien renseigné Digital Chat Station qui a dévoilé certaines des spécifications clés de cet appareil, laissant entrevoir un téléphone impressionnant qui devrait susciter un grand intérêt. Le point fort de cette révélation est sans aucun doute le processeur qui alimentera le Honor 100 Pro. Selon Digital Chat Station, ce smartphone sera propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Cette puce de dernière génération offre d’excellentes performances et permet non seulement de lancer des applications en un rien de temps, mais également de pouvoir jouer aux jeux les plus exigeants. Un autre aspect crucial pour les utilisateurs de smartphones est la capacité de la batterie, et le Honor 100 Pro ne ferait pas défaut à ce niveau, si on en croit Digital Chat Station. En effet, l’appareil serait équipé d’une batterie ayant une capacité de 5500 mAh. De plus, la technologie de charge rapide sera également au rendez-vous avec une puissance de 100 watts.



Honor 90

Quelle configuration pour les photos et quelle surface d’affichage ?

En ce qui concerne la photographie, le Honor 100 Pro proposerait une expérience intéressante puisqu’il pourrait embarquer un téléobjectif de 32 mégapixels, ce qui promet des photos nettes et détaillées. Bien que les détails sur les autres spécifications des autres capteurs photo, dont le principal, ne soient pas encore précisés, on peut s'attendre à ce qu’Honor continue de miser sur la qualité de l’imagerie. Rappelons que le Honor 90 profite d’un capteur principal de 200 mégapixels. L’écran du Honor 100 Pro serait également l’un de ces points forts puisqu’on attend une définition élevée plus que sur le Honor 100. Pour le moment, au sujet de ce dernier, nous n’avons pas encore d’informations suffisamment fiables pour les relayer, mais, comme les autres mobiles, il ne devrait pas résister au secret.

La série des smartphones Honor 100 devrait être proposée dans un premier temps pour le marché chinois avant, d’être disponible dans d’autres pays, quelques mois plus tard.