Xiaomi 13T : ce haut de gamme est à moins 31 % sur Boulanger, mais ce ne sera peut-être plus le cas après le Black Friday

Le Xiaomi 13T est un modèle haut de gamme du constructeur chinois Xiaomi. L’appareil est sorti il y a peu de temps et a déjà réussi à conquérir de nombreuses personnes. Il faut dire que Xiaomi a su s'imposer dans le cœur des consommateurs depuis plusieurs années et fait maintenant régulièrement partie des meilleures ventes de smartphones sur de nombreux sites et marchands. Le Xiaomi 13T représente le summum de la technologie proposé par Xiaomi avec une appétence pour la photographie grâce à son partenariat avec la marque Leica, un expert de la photographie. En ce moment, vous pouvez le trouver sur Boulanger pour seulement 449 € au lieu des 649 € de son prix de référence, ce qui correspond à 31 % de réduction pendant l'opération Black Friday, qui aura lieu jusqu'au 24 novembre. Il n'est pas certain que son prix restera le même par la suite.

Fiche technique du Xiaomi 13T

Écran : 6,67 AMOLED, 2712x1220, 144 Hz

: 6,67 AMOLED, 2712x1220, 144 Hz Processeur : Dimensity 8200 Ultra

: Dimensity 8200 Ultra RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Batterie: 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi 13T est un excellent smartphone qui propose à la fois de la qualité de très bon composants et d'une forte optimisation. Cela permet un rapport qualité/prix très intéressant puisque le prix de référence du Xiaomi 13T n'est déjà pas si élevé, pour un smartphone haut de gamme bien entendu. Il propose une mémoire vive, particulièrement impressionnante de 12 Go, un écran Amoled magnifique de 6,67 pouces, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide, et surtout, un appareil photo construit à l'aide de Leica !

Le Xiaomi 13T est un super promo sur Boulanger pendant la semaine pré-Black Friday

Sur Boulanger, pour seulement 449 € au lieu des 649 € du prix constructeur de Xiaomi, vous pouvez trouver le Xiaomi 13T, ce qui correspond à 31 % de réduction. Boulanger a l'avantage d'être un marchand fiable avec des services de qualité qui vous permettent autant de vous faire livrer que d'aller directement le chercher en magasin après l'avoir commandé en ligne.