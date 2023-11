Duel de forfaits ajustables jusqu'à 60Go à petit prix : l'offre Oxygene vs le forfait Le One

Parce que c'est tellement pratique de pouvoir varier sa consommation de data d'un mois à l'autre sans payer de supplément, nous vous proposons aujourd'hui de faire le point sur deux forfaits ajustables à prix doux : l'offre Oxygène et le forfait Le One. On vous aide à les départager pour que vous puissiez jouir de votre forfait flexible idéal sans plus tarder !

Des forfaits flexibles et économiques

Les opérateurs Prixtel et YouPrice mettent tous deux en avant un forfait ajustable avec 60Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la Métropole, sans vous ruiner ! En effet, ces forfaits économiques bénéficient d'un tarif préférentiel, voire d'une remise les deux premiers mois d'abonnement pour le forfait Le One de YouPrice.

Vous ne connaissez pas le principe des forfaits flexibles ? C'est tout simple : votre forfait mobile se présente sous la forme de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. Vous pouvez donc d'un mois sur l'autre consommer le nombre de gigas dont vous avez besoin. Le changement de palier se fait sans frais supplémentaire et de manière automatique.

L'un comme l'autre de ces abonnements mobile sont sans engagement, vous donnant ainsi la liberté de changer de forfait dès que vous le souhaitez et là encore, sans frais.

Quel forfait flexible choisir ?

Si ces deux bons plans sont flexibles, ils ont chacun des spécificités - en termes de garanties notamment - qui peuvent mieux vous convenir que d'autres.

Pour commencer, le forfait Oxygène de Prixtel est neutre en CO2 et utilise le réseau SFR. De plus, l'enveloppe data de ce forfait illimité et pas cher se présente comme suit : jusqu'à 40Go : 8,99€/mois, de 40Go à 60Go : 10,99€/mois et enfin, de 60Go à 80Go : 12,99€/mois.

Le forfait Le One de YouPrice propose quant à lui de 44Go à 60Go dès 7,99€ par mois. Disponible sur le réseau Orange et sur le réseau SFR, vous pouvez faire votre choix selon votre zone géographique d'habitation afin d'assurer une utilisation optimale de votre abonnement téléphonique. En termes de giga, pour bénéficier de 60Go en France métropolitaine, vous devrez verser la somme de :

14,99€/mois pendant 2 mois puis 17,99€/mois en optant pour réseau Orange

puis 17,99€/mois en optant pour réseau Orange 14,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois en optant pour réseau SFR

Si vous êtes amené à vous déplacer régulièrement à l'étranger, le forfait Oxygène est plus avantageux puisqu'il vous fournit jusqu'à 15Go pour que vous puissiez vous connecter depuis l'UE et les DOM, tandis que forfait Le One vous propose 10Go.

Enfin, avec ces deux forfaits sans engagement, sachez que vous pourrez communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM grâce à l'illimité.