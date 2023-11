Samsung Galaxy Z Flip5 : 240 € de réduction et une Galaxy Watch6 Classic offerte d'une valeur de 419 € !

Samsung propose des offres à couper le souffle pour la Black Week ! Parmi celles-ci, la promo sur le Samsung Galaxy Z Flip 5 a particulièrement attiré notre attention puisque celui-ci est proposé avec des cadeaux absolument faramineux comme par exemple une montre Galaxy Watch6 Classic d'une valeur de 419 €, mais aussi vous obtenez le modèle 512 Go au prix du 256 Go. Et ce n'est pas tout !

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est un smartphone ultra haut de gamme sorti il y a peu de temps. Il s'agit de l'un des smartphones les plus puissants du constructeur Samsung en plus d'avoir la particularité d'être pliant, ce qui en fait autant un objet pratique et puissant, que beau. Il est à l'origine d'une nouvelle mode des smartphones pliants puisque depuis son lancement, de nombreux concurrents annoncent la sortie de leurs propres modèles pliants. En ce moment, Samsung fait une opération Black Week très intéressante en nous proposant son appareil avec de très gros bonus. Le constructeur nous offre une montre Galaxy Watch6 Classic d'une valeur de 419 €, nous permet d'économiser en nous proposant la version 512 Go au prix de la 256 Go, et en plus fait une réduction de 240 € sur l’appareil. Mais ce n'est pas tout, car vous pouvez également le payer en 24 fois sans frais ! Soit 45,79 € par mois seulement !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Android 13

: Android 13 Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est l'un des modèles phares de la marque coréenne. Il est alimenté par la puce Snapdragon 8+ Gen 2, l'une des plus puissantes actuellement. Il se distingue par un design ingénieux qui fusionne praticité et esthétisme raffiné, puisque le fait de plier l’appareil le rend plus facilement transportable, tout en en faisant presque un objet de mode. Une fois déplié, son écran de 6,7 pouces se révèle très pratique pour le streaming, les jeux mobiles, et bien d'autres activités, offrant ainsi une expérience immersive et polyvalente. Si vous souhaitez plus d'informations, nous avons réalisé un test complet du Samsung Galaxy Z Flip5.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est proposé avec une offre exceptionnelle pour la Black Week

Samsung fait un opération coup de poing pour la Black Week en nous proposant son smartphone avec de très gros avantages. Le constructeur nous offre une montre Galaxy Watch6 Classic d'une valeur de 419 €, et nous permet d'économiser 200 € en nous proposant la version 512 Go au prix de la 256 Go, et en plus nous fait une réduction de 40 € sur l’appareil ! Mais ce n'est même pas tout, car vous pouvez également le payer en 24 fois sans frais... Soit 45,79 € par mois seulement pour un total de 240 € de réduction sur le prix de l'appareil en temps normal.