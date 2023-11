Les promos Black Friday : deux mois d'abonnement gratuits ou la 5G offerte, faites votre choix !

Deux mois d'abonnement offerts

L'opérateur Cdiscount Mobile ne fait pas semblant avec le Black Friday... En effet, pour l'occasion, il propose des offres exceptionnelles, à commencer par offrir les deux premiers mois d'abonnement pour toute souscription aux forfaits sans engagement 20Go et 60Go. De plus, le prix de la carte SIM sera de 1€ seulement au lieu de 10€. Imaginez toutes les économies que vous pouvez réaliser !

Le premier forfait concerné par cette promo est l'offre mobile à 7,99€ par mois. Celle-ci vous permet de surfer sur le net à hauteur de 20Go depuis la France métropolitaine et de profiter de 8Go lorsque vous voyagez en Europe* et dans les DOM.

La seconde offre est le forfait 60Go à 9,99€ par mois. Ce forfait économique vous fournit 60Go pour votre connexion web en Métropole et 10Go dédiés à votre itinérance dans les pays européens* et les DOM.

L'un comme l'autre de ces forfaits à prix cassé vous permettent de bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble de ces zones.

Un max de data avec la 5G offerte

Vous préférez faire le plein de data tout en profitant de la 5G, et ce, sans casser votre tirelire ? Eh bien, c'est possible grâce à la promo Black Friday du moment. Ainsi, en optant pour le forfait 100Go de Cidscount Mobile, vous bénéficierez de l'option 5G gratuitement ! Ce forfait illimité vous permet donc de naviguer sur la toile à hauteur de 100Go en 5G/4G depuis la France métropolitaine pour la somme de 11,99€ par mois, sans aucun surcoût !

Lors de vos séjours en Europe* et dans les DOM, vous pourrez rester connecté grâce aux 16Go dédiés à cet usage. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages à votre convenance en Métropole comme depuis les destinations précitées.

À l’instar des forfaits 20Go et 60Go, sachez que votre nouvelle carte SIM vous coûtera 1€ et que ce forfait est sans engament. Vous aurez donc la possibilité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.

*pays de l'UE+ Liechtenstein, Norvège, Islande