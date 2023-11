Google Pixel 7 : 210 € de réduction avec la Fnac ! Mais attention, cela risque de ne pas durer après le Black Friday

Le Google Pixel 7 est l'ancien modèle phare du géant Américain Google. La gamme Pixel 8 est arrivée il y a peu de temps, ce qui crée une occasion en or, car cette arrivée, plus le Black Friday de vendredi prochain, nous permettent d'obtenir un Pixel 7 avec 210 € de réduction !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme proposé par le géant Américain Google depuis l'année dernière. Il est ce qu'on pourrait appeler un smartphone puissant et pratique. Polyvalent autant pour faire tourner des logiciels lourds, prendre de très belles photos, ou afficher sur son grand écran vos programmes streaming ou jeux mobiles, le Pixel 7 fait partie du haut du panier, et est souvent cité parmi les références actuelles avec certains appareils d' Apple et Samsung. Alors que Google vient de réduire le prix de son appareil à 499 € pour le Black Friday, en ce moment, nous pouvons le trouver à son plus bas prix auprès du partenaire Fnac MobileVie pour 439 €.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 7 est plutôt impressionnante. Les spécificités de son appareil photo, ou de son écran ne manquent pas d'impressionner si l'on est un peu connaisseur, mais c'est surtout sa puce Google Tensor 2, qui fait toute la différence par rapport à d'autres smartphones. En effet, la grande force de cette puce est qu'elle est directement développée par Google ce qui permet une optimisation et une ergonomie sans précédent.

Le Google Pixel 7 avec 210 € de réduction chez ce partenaire Fnac

Le Google Pixel 7 est donc proposé avec 210 € de réduction sur son prix constructeur, soit à 439 €. Celui-ci est proposé avec de nombreux services comme une garantie, une livraison rapide, l'accès à un service après-vente professionnel et un paiement sécurisé, des avantages que seul la Fnac peut nous offrir.