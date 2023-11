Xiaomi Poco F5 : Son prix ne cessait de descendre ! Le Black Friday l'atomise…

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone de milieu de gamme très polyvalent, qui a été conçu dans l'optique d'offrir des performances dignes de la vie en 2023 (bientôt 2024 !), et met pour cela à disposition des composants de qualité. Fini les écrans LCD, où les petits processeurs, ici, nous avons le droit à de la technologie AMOLED, à une puce de Qualcomm et à 8 Go de RAM ! En ce moment, nous pouvons trouver l'appareil auprès du partenaire Rakuten NoccoSHOP qui nous propose pour moins de 320 €, 319,80 € précisément, un Poco F5 en version française, neuf, livré très rapidement et avec une garantie de 2 ans.

La fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 1 RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 256 Go

256 Go Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 16 Mp

16 Mp Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Les caractéristiques du Poco F5 du constructeur Xiaomi sont dignes du haut de gamme puisque l'on peut trouver des caractéristiques quasiment similaires chez certains smartphones de la gamme supérieure. C'est le cas par exemple avec la technologie AMOLED proposée pour cet écran qui en plus à un taux de rafraîchissement à 120 Hertz, ce qui est parmi les tous les plus élevés, les 140 étant extrêmement rares. De plus, nous avons le droit à un SoC snapdragon 7+ Gen1 développé par Qualcomm pour optimiser les appareils de milieu de gamme. L'appareil propose également une très grosse batterie et un triple capteur pour ses caméras, permettant des photos magnifiques.

Le Xiaomi Poco F5 est proposé à seulement 319, avec ce partenaire Rakuten

Très bonne nouvelle pour tous les fans de la marque montante Xiaomi qui chaque année semble prendre de plus en plus d'importance, car le Xiaomi Poco F5 a encore baissé de prix grâce à l'arrivée du Black Friday et est proposé à 319,80 €, en version française et neuf, avec une garantie de 2 ans. Une des meilleures promos vu jusqu'à aujourd'hui pour ce modèle.