Découvrez les trois forfaits illimités de Free Mobile dès 4,99€ par mois dont la nouvelle série limitée 140Go à prix tout doux

Le forfait illimité à prix mini avec l'option Booster

Voici un forfait idéal pour les petits budgets et les besoins en data limités, le plus célèbre des forfaits Free mobile, à savoir le forfait 2€. Celui-ci coûte la somme mensuelle de 2€ et est gratuit pour les abonnés Freebox ! Ce forfait illimité vous offre 50 Mo, 2 heures d'appels chaque mois ainsi que les SMS et MMS illimités partout en Europe et dans les DOM.

Pour agrémenter votre abonnement mobile, vous avez la possibilité de souscrire à l'option Booster 1Go à 2,99€/mois. Ainsi, pour 4,99€ par mois, vous bénéficierez non seulement des appels illimités, mais aussi d'une enveloppe de 1Go d'internet pour vous connecter depuis la France métropolitaine comme depuis les destinations précitées.

La Série Free évolue : 140Go au prix du 120Go

Si vous souhaitez profiter d'un forfait avec davantage de data sans vous ruiner, vous pouvez opter pour la série Free qui vous fournit désormais 140Go d'internet en France métropolitaine au prix de 12,99€ par mois. Cette série Free est valable la première année de votre abonnement puis évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G.

Vous êtes amené à voyager à l'étranger ? Cette série Free vous permet de disposer de 18Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Aussi, en France comme depuis ces destinations, vous bénéficiez de l'illimité pour communiquer sans compter. Notez qu'avec les forfaits Free, les appels et SMS émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM (hors Mayotte pour les appels) sont également illimités, et ce, sans frais supplémentaires !

Le forfait Free 5G : la data illimitée dès 9,99€

Envie de faire exploser votre enveloppe data ? Alors le forfait Free 5G est LE forfait qui vous conviendra ! Ce forfait 5G est à 9,99€ par mois pour les abonnées Freebox Pop, à 15,99€ par mois pour les clients Freebox et enfin à 19,99€ par mois pour les nouveaux inscrits.

Dans les deux premiers cas, vous pouvez profiter de la data illimitée en 5G ! Dans le dernier, l'opérateur vous offre jusqu'à 250Go en 5G. De même, pour pouvoir voyager en toute sérénité, vous pourrez disposer de 35Go utilisables depuis de très nombreuses destinations internationales telles que le Canada, l'Europe, la Suisse ou encore le Sénégal. Du côté des communications, vous aurez l'opportunité de profiter de l'illimité depuis de nombreux pays du globe comme depuis la Métropole, les DOM et plus largement l'Europe.

Enfin, les amateurs de sport pourront apprécier gratuitement l'accès Premium à l'application Free Ligue 1 !